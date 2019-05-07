自由廣場》韓口號的53億呢？

◎ 李明良

高雄市議員黃捷質詢市長韓國瑜，什麼叫「自經區」？韓回：就是讓高雄發大財。黃議員再問：市長，我們知道要發財，但你要具體告訴我們，你要開放那些項目？不是一句發大財就想唬弄過去。韓市長還是回：總目標是高雄要發財，讓黃議員質疑：你真的懂自經區嗎？這段質詢影片曝光後網友紛紛留言：對不起，我看走眼投錯人了，我要向高雄市民道歉；更有人表示：什麼叫羞辱高雄人？這影片就是答案了！

韓市長堪稱是當今台灣政壇最夯政治人物，夯到連「宇宙」都要征服，更是國民黨角逐明年總統熱門人選，竟對自己提出要讓高雄發大財的「自由經濟示範區（自經區）」，被議員質詢一問三不知，答詢時一再跳針重播「讓高雄發大財」，這不是打混嗎？這樣的市長真能為高雄拚出經濟，讓高雄發大財？還大言不慚說要征服那浩瀚無邊的「宇宙」？這是在喊口號比聲量嗎？

韓國瑜去年上任高雄市長後，口號喊的多，成真的少：去年韓選上市長，喊說國際影壇巨星「魔鬼阿諾」今年三月要來台為高雄拚觀光，觀光局長潘恆旭也說「阿諾」來台細節待洽，但都五月了，「阿諾」人呢？四月初，韓市長在議會接受議員質詢又喊，阿里巴巴「馬雲」來函高市府，希望四月拜訪高雄與青年舉辦座談，但狠遭阿里巴巴官方打臉，說「馬雲」根本沒高雄行程；觀光局潘局長三月在他臉書宣布，說中國要送一對貓熊給高雄，韓市長也證實這項消息，甚至還想幫這對貓熊取名為「發大財」、「賺大錢」，但貓熊也沒來！

韓市長滿嘴說要讓高雄發大財，但對市民承諾卻一再跳票，如今設什麼「自經區」發大財，那太遙遠了！韓市長不是在今年四月率大批人馬浩浩蕩蕩出訪香港、澳門、深圳會見中國高官，簽了水果、水產、加工產品等五十三億元的ＭＯＵ訂單嗎？現進行如何了？高雄農民正引頸期盼，何時可以兌現，能讓貨趕快出去、還能賺到大錢？如果韓市長連自己出訪親簽的五十三億元訂單，都還遙遙無期，甚至再跳票，那韓市長口口聲聲要讓高雄「貨出去、人進來、發大財」的話，還有誰相信？

（作者為民營企業退職勞工，台北市民）

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