自由廣場》施啟揚曾聲援彭明敏

◎ 何來美

司法院前院長施啟揚前天辭世，他在學生時代就投稿《自由中國》，與魏廷朝、謝聰敏是台大法律系同班同學，一九六四年魏、謝與台大教授彭明敏共同撰寫《台灣人民自救宣言》被捕入獄，當時在德國海德堡大學攻讀博士的他，與另位同學邵子平共同簽名，寫信向國民黨當局抗議，聲援他們三人。

《自由中國》是一九五○年代唯一敢批評時政的雜誌，他曾以「揚正氏」筆名寫了「一個大學生的信念與想法」，並偷偷去拜訪雷震，連李敖都佩服他的正義與勇氣。施啟揚一九六七年留德回國後，被國民黨當局網羅參政，是本土派菁英，雖平步青雲，但始終是國民黨的開明派。

一九七九年高雄發生「美麗島事件」，多位本土政治菁英被捕，因政治敏感，台北監獄對司法審判受刑人不敢給予減刑、假釋，直到施啟揚接任司法行政部長，有人建議他「亂世不一定要用嚴法，更何況現在不一定是亂世」，結果他從善如流，准予美麗島刑事犯減刑、假釋。

李登輝繼任總統後，將美麗島政治犯都赦了，但列入海外黑名單的老政治犯卻未赦，一九九○年謝聰敏回國，請民進黨立委幫忙，無人願提此事，甚至還有人防他，擔心他選立委多個競選對手，最後幫他的是時任行政院副院長的施啟揚。後來謝聰敏在立法院提案推動轉型正義，也獲得施啟揚大力支持。

施啟揚於一九五八年畢業於台大法律系，該期畢業生菁英輩出，包括丘宏達、陳隆志、蕭天讚、張京育、江永芳、蔡同榮、林聯輝、邵子平、包奕明、張偉仁、施文仁、施文森、鄭義和、謝聰敏、魏廷朝、陳繼盛、林菊枝…等人，分在政界、法界、學界嶄露頭角，他們有藍、綠兩黨國師，亦有人回歸中國，影響近代台灣發展深遠。

隨著魏廷朝、丘宏達、蔡同榮、施啟揚的相繼凋零，他們創造的輝煌年代，也漸走進歷史。

（作者為資深媒體人，苗栗市民）

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