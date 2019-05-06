自由廣場》選民談民進黨初選民調

排藍+手機民調 或可考慮

◎ 劉瑩

各黨的黨內總統民調，目的是精確找出最能勝選的人，所以技術上必須因應科技的進步跟社會的變遷做出調整，才能維持準確度。比如中央社在2016年一月五日報導，美國超過九成的成年人擁有手機，只有手機沒有固定家用電話的用戶達四十七％。為反映社會變遷與訪問的代表性，近年來民調機構紛紛提高手機訪問的比率。比如皮尤研究中心 （Pew Research Center） 在2012年美國總統選舉時，手機民調比率還不到五成，2015年已經到六十五％，2016年大選年更將手機民調進一步提高至七十五％，就是個例子。

反觀台灣，手機普及率超過美國，也有三成左右的人沒有市話只用手機，但台灣總統選舉手機民調比率卻掛零！以我家為例，市話其實都是老祖母在接，其他人只用手機。青壯年因為習慣使用手機而未被納入黨的決策裡，這樣的民調精確性大有問題。

建議卓榮泰主席去看看駐德大使謝志偉的臉書，對明年這麼重要的總統選舉，他給民進黨的建議是排藍加手機民調。身為黨主席，做出最精確對手干擾最少的初選民調，是你的義務與責任，請民進黨重視真的會去投票支持你的泛綠民眾，尤其是青壯年的意向；分裂了就該更努力的找出最能凝聚泛綠共識的候選人，無論輸贏，至少做了對的事。

（作者為醫師，台北市民）

太冒險、改規則難以服人

◎ 林清淵

現行民進黨內總統初選的民調方法並未包含手機。近日在多份民調顯示蔡、賴兩人差距確實拉近後，二○二○是否採納手機民調又掀起蔡賴陣營一陣交鋒。民進黨秘書長羅文嘉受訪時表示，過去採用家戶民調，是因為沒有作弊空間，手機則可能有別的狀況，但他個人也認同，民調越接近真實越好，他也抱持開放的態度來談，如果雙方都沒問題，黨部也可以配合。

羅秘書長的發言是有爭議的，如果手機民調可能引發家戶民調所未可預知的作弊空間，一旦總統候選人出線後發現有舞弊甚至遭統派或中共操弄，民進黨將遭受毀黨的危機，黨部怎能沒有黨章制度的堅持，只因雙方都ＯＫ就配合？民進黨的初選制度包括民調的方法都已經公告，區域立委初選都已用交互民調完成，一次又一次的為人量身訂做，很難說服「民主進步」這四字。

雖然台灣的手機都是實名制，申辦時要出示雙證件，然而，隔行如隔山，首先，家戶電話都有地址可以核對，手機卻無（目前法律如此），無法確定受訪者戶籍地，很難做出民調的科學分析以及取樣人口的正確分佈；其次，同一人可擁有多支手機包括公用和私用，還有，中共可利用人頭買SIM卡，搶手機民調介入政黨選舉，甚至不排除買通電信業者，截收民調電話，一經截收立即轉接至特定電話作答（別以為這是天方夜譚），衍生出弊端太多、也太容易。

與其採納手機民調不如黨員投票，而且也應該討論後在下次適用。否則，比賽都進行一半了還改規則，太冒險，容易被各方勢力見縫插針，蔡賴陣營及黨中央應深思。

（作者為營建業安全衛生管理師，台中市民）

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