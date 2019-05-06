自由共和國》渡邊將人／美國總統大選 川普能否連任，日本的美國政治研究者這麼看

渡邊將人／日本北海道大學副教授、政治大學訪問學人

針對美國總統川普的「通俄門（Russiagate）」疑雲，美國司法部長威廉．巴爾（William Barr）近日已公開特別檢察官羅伯特．穆勒（Robert Mueller）所做的調查報告。雖然報告裡指出，在調查過程中川普總統涉嫌妨礙司法，然而在大選期間川普陣營與俄國共謀與否，並沒有找到確鑿的證據。整個事件今後將移至美國國會繼續討論。美國民主黨幹部們對於是否彈劾川普，採取了相當謹慎的態度。這是因為彈劾案的通過，需要參議院三分之二以上的贊成票，而目前參議院仍由共和黨佔絕大多數席次，除非共和黨要員們背向川普，站到民主黨這邊，否則彈劾案是不會通過的。此外，如果浪費政治資源與時間精力在彈劾案上，二○二○年美國總統大選時民主黨在議會裡將提不出任何可供宣傳的立法成果。

儘管川普這邊被「通俄門」疑雲搞得烏煙瘴氣，然而這並不代表民主黨就能因此在二○二○年美國總統大選獲利。民主黨仍有以下兩點隱憂：

第一，民主黨的左傾化。從伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）參議員，到民主黨內表明欲參選美國總統的候選人們，都是左派。左派中的進步派，伯尼．桑德斯（Bernard Sanders）所提倡的民主社會主義（Democratic Socialism）深受年輕人的支持。但是，民主社會主義並非以勞工為主體的運動，而是以一群高學歷、年輕的白人為主體，他們屬於文化左派，重視移民以及LGBT的權利，因此民主社會主義運動跟主張要求所得再分配的勞工運動截然不同。他們也因為文化差異，不太能接受白人勞工加入他們的行列。多數白人勞工為虔誠的基督徒，並且十分重視在美國持槍的權利。民主黨之所以難以從白人勞工取回被川普搶走的選票，原因其實就在民主黨內部。

第二，外交方面的問題。民主黨內部對川普外交政策方面的評價，依個案不同，看法也不一，不像二○○八年美國總統大選時黨內一同團結批評當時的執政者對伊拉克發動戰爭那樣，目前沒有一個可供黨內共同批評川普的核心焦點。大部分的左派人士對於美國退出TPP這點評價很高，工會也贊成川普的關稅政策。並且也有許多民主黨的總統候選人支持「美國優先（America First）」外交政策，對於國際秩序採取不指導、不干涉的立場。例如，伊莉莎白．華倫贊成撤軍敘利亞。

再者，較具代表性的就是有關中國的政策。中國期盼川普在期中選舉敗北，從此放寬對中政策。中國以為關稅政策只是川普為了在期中選舉提出政績之用而已，結果失算了。川普政權對中國採取的強硬態度是來真的，而且是全方位的。川普政權不認同中國的技術霸權主義，這個方向不會改變，尤其是在發生華為資安問題之後更不會讓步。對於川普政權的對中政策，民主黨內部有許多贊同的聲音。眾議院議長南希．佩洛西（Nancy Pelosi）強力擁護人權，反對給予中國最惠國待遇，加上參議院的伊莉莎白．華倫也覺得中國不該以經濟成長為藉口，把高壓統治正當化。

共和黨內部各派都有他們所期望實現的政策，而這種實利主義暫時勉強維繫著共和黨內不得不支持川普的同盟關係。川普也很巧妙地利用這一點。川普所重視的票源，主要來自基督教保守派。因此川普挑了兩位基督教保守派人士，任命其為最高法院大法官，並且將大使館遷至耶路撒冷，這一連串的動作獲得了基督教保守派極高的評價。而基督教保守派人士們深切盼望人工墮胎在美國非法化。支持墮胎權，也是左派的最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）現階段的健康狀況令人擔憂，如果她在川普任內期間卸職，再由川普任命新的大法官上任的話，人工墮胎的法案將會有重大轉變。這也將會成為二○二○年川普連任與否的一大助力。

不過，關於川普，仍是十分難以預料的。去年夏天共和黨內部出現川普可能不想連任的傳聞。而川普也有可能為了一掃「通俄門」疑雲再次出來競選連任。共和黨要員所說的「總統在決勝負的時候輸不起，如果知道會輸，他就不會出來選了」也不盡然是無稽之談。此外，共和黨的某位內部人士表示：「就算明天川普卸任了，共和黨也已經不再是原本的共和黨了。下次想選一個跟川普不一樣的人。」當然，會吐露出這種心聲的，就只有共和黨的主流派。熱烈支持川普的人之中，沒有人相信他不會出來競選連任。

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