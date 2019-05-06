自由共和國》曾傑克／加拿大空軍能 台灣為何不能?

曾傑克／留美退休航太工程師

台灣軍方日前計畫花三千九百億台幣，將從美國購買六十六架F-16V戰機，以此替換其原本希望從美方購買更為先進的第五代戰機F-35的計畫。但加拿大空軍去年只用九分之一的價錢購買二十五架翻新FA-18C黃蜂號戰機，加上最新電戰AESA雷達系統設備，今年夏天已開始陸續交貨，可再用二十年，每架只要二千萬美元（約七億台幣），而且是現貨，不需花時間排隊生產及測試，況且美國洛馬公司已經不做F-16，要生產必須重新設生產線，所有費用由我方負擔才這麼貴。

美國海軍陸戰隊從今年開始，陸續淘汰還在使用中的六十架FA-18C以F-35來取代，其中十二架供訓練用、四十八架庫存，美國海軍也有三百一十四架FA-18即將陸續退休，因為黃蜂號是用來在航空母艦上短場起降用的，非常堅固能摔能撞，F-16輕巧快速但非常脆弱，結構也不適合短場起降用，台灣也有能力做火箭推力陸基型的航空母艦彈射系統（catapult system），更有理由推展黃蜂號戰機隊，甚至在戰時，可藉用美國航空母艦短場起降加油添彈。

美國蘭德公司（RAND）亞太政策中心副主任哈羅德（Scott Harold）說，台灣擁有新的F-16戰機，不會根本改變兩岸的力量平衡，也不會消除中國強行吞併民主台灣的威脅，「台灣將繼續需要投注導彈、電子戰、水雷和其他先進的常規和非對稱能力，以遏止或在必要時擊敗中國強制推動統一的任何企圖。」

台灣戰機維修的能力很好，如果累積翻新FA-18C的經驗，也可向美國License製造並量產全新FA-18C戰機，正如印度向美國License製造並量產全新F-16戰機。

台灣軍方為什麼要花這麼多的冤枉錢，做不能保衛台灣的投資，只是肥了美國的大型軍火公司，蔡政府必須深思再深思，為保護國家人民安全而著想。

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