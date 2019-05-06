自由共和國》余杰／天安門的學生沒有武器，為什麼也被屠殺？

鴻海集團董事長郭台銘(資料照)

余杰／旅美華裔人權作家

如今貴為國民黨總統參選人的鴻海集團董事長郭台銘，在電視專訪中表示：「我反對跟美國買武器，因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方，所以我們砲兵陣地就是被打的對象，所以砲兵的周圍都是彈坑。那你手上如果沒有刀、沒有槍，可能人家不會專門去打你。」

真是「一把辛酸淚，滿紙荒唐言」，在人們可以投票選舉總統的民主國家當中，大概唯有台灣這個國家，才可能有這一號人物出來選總統，而且因為其富可敵國而深受一部分「經濟選民」的信賴與崇拜。

郭台銘的這番言論顯示，他在中國做了三十多年買賣，在百萬中國農民工的血汗、眼淚乃至屍體之上，建立起富士康帝國，賺到金山銀山，但他對中共的本質並不了解，他對中國的認識實在還不如六四屠殺之前那些天真無邪的天安門學生。

三十年前的天安門學生，手無寸鐵，僅有滿腔愛國熱情和民主渴望，他們中絕大多數人從未想到中共政權會派出凶狠的野戰軍，用坦克、機槍和開花彈來殺戮他們。如果是按照郭台銘的邏輯，既然學生和市民手中沒有刀槍，也沒有一舉推翻中共政權、取而代之的野心，中共不必開槍殺人。可是，中共就是開槍了。

剛剛突發肝病、在旅途中英年早逝的學生領袖之一張健，一九八九年時年僅十七歲，是北京體育大學的一名學生，因身強力壯而出任廣場糾察隊長。那天晚上，張健身中三槍，最後一顆嵌入腿上的子彈，跟他一起生活了二十年，直到二○○八年他在法國有了醫療保險，才由法國醫師動手術從體內取出。張健將這顆子彈捐獻給香港六四紀念館，郭總統參選人若哪一天路過香港，不妨入內參觀一番，看看這顆在人體內存在了二十年的子彈是什麼模樣。

這顆子彈不容置疑地表明：共產黨殺人，不是因為你有武器，不是因為你的武裝力量跟它對等。一旦共產黨將你定位為敵人，不管你是當年已放下武器乖乖投降的國民黨軍政人員，還是當年稚氣十足、只知道「反腐敗」的大學生；不管你是身披袈裟的藏族僧侶，還是從未動過刀槍的維吾爾知識份子，甚至宣佈「我沒有敵人」的諾貝爾和平獎得主劉曉波，共產黨都要殺之而後快，殺人是共產黨從創黨之初一直到今天屢試不爽的統治秘訣。

如果郭台銘當選了中華民國總統，他將如何捍衛中華民國呢？他說「國防靠和平」，他會停止軍購、解散軍隊，進而邀請解放軍當雇傭軍來駐守台灣嗎？在他這個無比精明的商人看來，這是一筆比富士康更能賺錢的好買賣。

一九九七年，香港遭受中共之「再殖民」之際，沒有幾個香港人相信，二十多年後，香港會跟中國一樣出現政治審判和政治流亡者。過於天真的香港人當時不知道：解放軍入駐香港之日，就是香港的自由與法治崩壞之時。

台灣也是如此，一個不能拿起武器保護自己的國家，自然不配享有自由與獨立。

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