自由廣場》談漢光演習「戰備道操演」

◎ 宋磊

今年漢光35號演習再度成為矚目焦點，其中五月二十八日在花壇戰備道舉行的軍機起降演練，成為重頭戲之一。由於中國仍不放棄武力犯台，對台部署導彈、長程火箭彈數量不減反增，對我空軍機場的跑道、油料、彈藥庫、塔台等設施形成巨大威脅，空軍決定依「戰力保存」、「分散風險」的原則進行戰機跑道起降演練。

然而從過去空軍演練的成果顯示，戰備道的操演仍有其進步空間，舉例而言，現階段空軍仍只針對軍機於戰備道上的起降、油彈補給等科目進行演練，舉例而言，戰備道至今仍未設置「戰備滑行道」供軍機滑行，這或許與台灣本身國土面積不大有關，但對於空軍戰力保存至關重要。所謂的「戰備滑行道」是要提供軍機在後勤保養上更為充足、便利的基礎設施，冷戰時期的瑞典設有相關的滑行道供軍機使用，換言之，國內的戰備道操演仍有進步空間。

又如，一架軍機能否順利出勤，固然與跑道是否完整有關，然而現代作戰複雜，戰備道亦有可能遭受敵軍的先遣部隊襲擊，這時若沒有進行完善的「未爆彈小組」或是「油料補給」演練，對於空軍日後的出擊恐會大打折扣，然而至今仍未看見空軍配置相關的後勤小組於戰備道操演，或許空軍認為基於「保密原則」不願對外公布相關單位的作業步驟，但基於建構「全民國防」與「資訊透明」的國軍，空軍應適度地在大眾前公開演練，供社會大眾檢驗其訓練成果。

空軍今年的戰備道操演若仍舊只是單純聚焦在軍機起降、一般的油彈補給，距離完整的戰力保存、戰備道規模仍有差距，由於台海情勢特殊，空軍對於中國又是能在短時間進行嚇阻的軍種，因此在演習的檢驗規格上自然應超出一般標準，讓空軍不光只是進行日常的戰備、訓練部隊，執行完美軍演更有其必要！

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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