自由廣場》習近平的「敵人在國內」

◎ 愚工

二○一三年一月五日，中國國家主席習近平在「新進中央委員會的委員、候補委員學習貫徹黨的十八大精神研討班」發表講話，提出「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」。「兩個不能否定」這個詞於焉出世。簡單的說，就是不要翻舊帳、不要揭新弊，確保黨的合法性，黨永遠正確，聽黨的話，跟著黨走。

那麼，哪些舊帳禁不起翻呢？於公，中共建政初期，對留在中國大陸的國民黨人清算，以及大躍進、反右運動與文化大革命造成社會動盪、法律虛設、惡整惡鬥、數百萬人冤死等時代悲劇；於私，習近平的「梁家河經驗」，及在當時不得不參與主動或被動殺人坑人的黑材料。

至於新弊又有哪些呢？習近平掌權後，透過打老虎拍蒼蠅，讓上百萬「貪官」落馬，政治異己及其黨羽被清洗殆盡，獲得初期勝利後，接著取消國家主席任期制，宛如黃袍加身，同時配套加緊箝制言論與思想的法令規章與教育，實質恢復甚至超越當年毛澤東個人崇拜的極權體制。

「兩個不能否定」合理化舊帳與新弊的同時，也讓習近平的政權危機暗潮洶湧。美國媒體《國家利益》（The National Interest）近日指出，中國不敢與美國開戰的原因，並非來自外部勢力，而是內部若發生社會動盪，中國共產黨很可能因此垮台。這樣的分析呼應了習近平在各種場合以異於合理的次數，再三要求軍隊及官員要忠誠、要老實，還有藉口「預防性反恐」之名把上百萬維吾爾族人關入集中營的客觀事實。

「兩個不能否定」折射出習近平的心虛，這種心虛折射在上述所指陳的事件，習近平政權、甚至中共政權或將一夕傾倒，用中國人的說法︰其實是個「大概率事件」。

（作者為台商）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/