自由廣場》衛福部，「專業」不能超越法律

◎ 黃淑英

一名化名Bella的女學生，二○一六年施打第二劑HPV疫苗，之後出現關節痛症狀，被診斷為「幼年型特發性關節炎」，家屬提出預防接種受害救濟之行政訴訟，最後判決勝訴。然而衛福部預防接種受害救濟審議小組委員近日召開記者會表示，「痛痛女孩Bella的關節症狀，為特殊體質所致的幼年型特發性關節炎。建議衛福部再上訴。而專業判斷不應受法律干擾，要求法院尊重專家意見」。

的確，法院不應干擾專業判斷。但是專業判斷如果有違事實或錯誤，也要禁得起檢驗。Bella申請疫苗傷害救濟時，審議小組報告寫「個案本次接種後發生多處關節疼痛腫脹之情形，係與本身過敏性疾病相關之幼年型關節炎有關，與疫苗仿單所載症狀不同，又個案五個月前接種第一劑疫苗時並未出現不良反應的情形。…與接種無關，…不予救濟」。

首先，審議的醫師缺乏Bella罹患「幼年型特發性關節炎」病史的證據，小組內更沒有醫師診斷過Bella，竟能斷言「她原本就罹患幼年型關節炎」，如此審議，隔空診斷，他們難道不欠花樣年華的Bella一個道歉嗎？

再者，政府在藥物上市後，都會有追蹤監測。目的是要瞭解有無因為臨床試驗的時間短，受試者人數有限，而未發現的不良反應，以確立藥品的真正安全性。藥物傷害救濟與補償的範圍除仿單上已知的副作用，當然也包含仿單上沒有、在上市後才發現的（有關聯或無法排除關聯）不良反應。審議專家們怎麼會認為不良反應和仿單的症狀不同，或是以前沒出現過，就不符合救濟的條件？

更何況，曾幾何時，疫苗相關的不良反應一定要發生在第一劑才算數？在國外，HPV疫苗的不良反應發生在第二、三劑的不乏其數！美國法院二○一五及二○一七年的的兩個判例，也都是發生在第二劑的疫苗注射後。

審議小組做為一個衛福部轄下「專業獨立且中立的第三人組織」，竟因「專業意見」受挑戰，直接跳出來開記者會反駁法院判決的不是，然後再呼籲衛福部「提起上訴」，儼然公親變事主，更違其應有職責與保密及中立的立場。

（作者為台灣女人連線常務理事）

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