自由廣場》假訊息：網「紅」大戰

◎ 張延廷

瑞典哥登堡大學的V-Dem資料庫調查，台灣是遭受境外假訊息攻擊最嚴重的地區，我們有必要了解假訊息背後產生的威脅。假訊息是當前傳播所面臨的大問題，幾乎任何人都可以變成自媒體，運用照片、視頻到直播，訊息就可快速傳送出去，目前已成為資訊社會難以應付的問題。

由於資訊傳播快速方便，境外勢力可運用資訊戰、輿論戰等手段，渲染例行性的軍演影片，強化對我方的心理威懾，加大對台的攻心作為。境外勢力亦可以交替運用懷柔或施壓的手段，發揮對台灣人的磁吸作用。其網軍亦可不斷製造各種假訊息，或在網路上操控資料流，進行洗版炒作人氣，影響輿論方向。亦可在版面上操作假資訊，再透過假帳號、假群組，將內容進行橫向或垂直傳播，來擴大對台灣社會的影響力。

境外勢力亦可利用新科技加強對台灣輿情及新媒體的資訊測試，做為研擬對台政策的參考，由於數位三戰（輿論戰、心理戰、法律戰）成本低廉，可以成為境外勢力對台制腦權的利器，透過對台單邊作為，擴大媒體渲染來製造矛盾，挑撥民眾對政府的不信任，或激化民眾的情緒。

再者，在中國有商業利益的台灣媒體經營者，亦可能成為中共利用對象，利用輿論戰來干擾台灣政治及社會活動。或利用數位三戰的低成本、效果好的特性，針對熱門新聞事件藉由媒體渲染、加工、變造，再運用資訊通路擴大輸出，製造社會內部的矛盾與對立。

駭客技術可相互學習及模仿，經複製後透過節點來散播假訊息，有組織、有步驟地將假訊息不斷傳遞，產生擴大效應。境外勢力亦可透過假訊息廣泛的發送，並利用ＡＩ人工智慧所設立的假帳號來發送。甚至摻雜假的民意調查數據，或進行竊聽、偷拍、電子資訊竊密等手段，攪亂台灣社會的資訊接收與認知，甚至利用台灣自由網路環境，收購專頁、收買網紅、傷害台灣民主，甚至挑起社會對立，使中共坐收漁翁之利。

中國正透過製造台灣社會對立及干擾政府運作的方式，介入台灣政治。我們必須積極防制境外勢力以製造大量假訊息的方式，避免對我國進行輿論操弄、干擾鼓動、社會滲透、分化對立的各種活動。只要能保持高度警覺、迅速判知、立即應變、成功反證、破解企圖，便可具體提升民眾對假訊息的認知及免疫力，使境外假訊息所產生的邊際效應迅速歸零。

（作者為大學兼任教授）

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