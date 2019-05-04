自由廣場》瘋馬‧西拉雅‧鄭成功

▲瘋馬酋長紀念雕像。（美聯社檔案照）

◎ 張經偉

行政院發言人Kolas Yotaka日前在臉書發文，對中樞祭拜鄭成功表示反對。Kolas以原住民視角，認為鄭成功是入侵者；而傳聞為「鄭氏宗親」的內政部長徐國勇，則認為鄭成功抗拒中國統一，值得肯定。這些觀點看似互相對立，其實是鄭成功的不同面向。

祭祀、扮演鄭成功，若為重現歷史，絕對沒有問題，只要它真的是在重現歷史，而不是託古喻今（例如日治時期，日本人宣揚母親為日人的鄭森為大和英雄；以及蔣氏獨裁時期，推崇鄭氏東寧王國為「反攻大陸」榜樣）。為達重現歷史之目的，就不該只有一種視角，而需多面貌呈現。

借鏡美國為例：著名的總統山（拉什莫爾山）上，刻著四位美國史上的重要總統頭像。然而此山先前是美洲原住民蘇族（Sioux）的領域，蘇族戰敗於白人之後，才為聯邦政府所拿下。日後在此地刻上四個白人總統雕像，惹毛原住民。蘇族因而在一九四八年於同一座山上，建造以抗擊聯邦軍隊聞名的蘇族酋長瘋馬（Crazy Horse）的雕像，與總統山兩相並立。遊歷此地的人們，便可以同時體會美國立國的兩方視角，亦感悟到，有這兩造歷史視角的美國，竟仍可合而為一、屹立不搖。

回到台灣來說：往後重現鄭氏軍團登陸台灣的紀念活動中，何不也讓幾位西拉雅人角色登場？台南延平郡王祠附近，何不也一併祭祀平埔族的地基主？一個人的生命漫長且歷經多樣，不可能只有全然好或全然壞。在大航海時代，率領艦隊於東亞海域各方國度之間奔走的鄭成功更是如此。多面向的鄭成功重現，想必更能讓後世子孫明白：一部台灣史竟包含如此多重之面向。甚至於對鄭成功本人，都勾寫了一個更加妥當的史筆。

最後，必須額外談一點：鄭成功跟蔣介石的「紀念」現況有所不同，鄭氏從未統治全台、延平郡王祠外也沒有憲兵巡守、你我也從來不用向鄭成功肖像立正敬禮。故鄭成功祭祀活動，要如上所述往多面向轉型，想必會容易得多。

（作者為清大歷史所碩士，高雄市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/