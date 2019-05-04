自由廣場》這是哪一「國」的國會議員

◎ 蔡美珠

世界衛生大會（ＷＨＡ）五月二十一日將於日內瓦召開，至今台灣仍未收到邀請函。對此立法院民進黨團昨在院會中提案，要求立院應對中國打壓台灣參與ＷＨＡ一事提出嚴正抗議與譴責，並提議本提案逕付二讀，不料國民黨團總召江啟臣當場表示有異議，要求在一個月內針對決議內容召集協商。立法院長蘇嘉全聞言忍不住表示「協商一個月之後ＷＨＡ都已經開完了啊！」但最後仍裁示全案交付黨團協商。

包括世界醫師會（ＷＭＡ）、歐洲醫師協會（ＥＭＡ）與歐洲醫師常務委員會（ＣＰＭＥ）等重量級國際醫衛專業組織，近日分別致函世界衛生組織（ＷＨＯ）幹事長譚德塞與歐盟官員，支持台灣參與ＷＨＡ。還有美、日、英、法、德、加等國及歐盟、波海三國的行政或立法部門，近來也都相繼挺台灣參與大會。但是因為中國的打壓目前事情並未獲得突破，立法院要對中國提出嚴正抗議與譴責，不知道國民黨黨團是在反對什麼？

國民黨團這樣幹，其實已經不是頭一遭，二○一六年五月該黨團也曾逕自發函給世衛，引起軒然大波。當時世衛組織邀我國出席ＷＨＡ，邀請函提及一中原則，時代力量黨團提案要求立法院決議表達抗議，但國民黨團未待朝野決議，就逕自發函給世衛幹事長陳馮富珍表達國民黨團立場，不願與其他黨團共同發表立院共同聲明，令人感到不解。

甚至國民黨立委沈智慧四月十九日在立院國是論壇發表對「兩岸政策」看法，她說，兩岸關係政策正確與否，會直接影響「國家安全、人民有錢」，她也不斷跳針批評民進黨政府「每天發布共機繞台的挑釁新聞，刺激兩岸神經、唯恐兩岸不亂，目的卻都只是為了選舉的私心！」這種言論行為荒腔走板的政黨真不知道要人民怎麼支持得下去？

（作者為退休教師，新北市民）

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