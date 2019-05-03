自由廣場》「挺管」類比五四，台大征服宇宙

▲台大辦紀念五四運動特展，卻將去年在校內的挺管活動納入，引發部分學生、校友在臉書留言諷刺。（圖取自台大校史館臉書）

◎ 鄧鴻源

台灣大學去年爆發校長遴選爭議，支持管中閔的群眾在校內齊聚發起「新五四運動」，昨起台大舉辦中國五四運動特展，竟將挺管活動與百年前中國抗外國強權類比，引發學生及校友在臉書紛紛留言諷刺，感到羞辱與恥辱。

台大去年一月因校長遴選爭議，管中閔、遴選會等遭教育部及校內師生質疑，有兼職資訊未揭露、候選人與遴委間利益未迴避等問題，無法順利上任，也引起國民黨人士、前朝官員等政治力介入，和數千人於去年五月四日在台大校內舉辦號稱「新五四運動」，要挺管上任，卻擦槍走火與反管學生衝突，挺管人士對學生動手，使事件變調。

管多次違法兼職兼課，毫無學倫與誠信，台大還有臉自比為五四運動的北大嗎？真是「宇宙無敵」可恥。誠如某位網友所說：「只要台大有史以來最無德無恥的校長及其統治集團在位一天，台大就不配談甚麼五四精神。身為台大校友，覺得羞愧與恥辱。」筆者也認為的確是如此。這種人居然有一票挺管人士支持，真是笑話！

管擔任馬政府政務官時，毫無政績，常自稱「爺們」，驕傲又自大，毫無學者風範，被趕下台後還能回鍋台大任教。如今監察院調查，當時管已多次前往國內外兼職兼課，還以化名在某週刊為文自己褒揚自己政績，外快年收入近百萬，還有時間教學與研究嗎？類似管這樣不務正業的台大教授又不知凡幾！

當時教育部應學校師生、校友與社會大眾要求，請管去對遴選程序是否違法做個說明，管始終以稱病等理由拒絕出面說明，卻有時間為自己同黨人助選，因此教育部無法給予承認，這叫作「政治迫害」嗎？真正對民主人士政治迫害的應該是國民黨吧？否則美麗島事件、台大哲學系與「五一一自由之愛」等事件又怎麼說？

台大如果自比美國常春藤名校，何妨改成私立，以後所有經費自籌，不要再仰仗教育部補助，不可以嗎？否則教育部為何不能代表納稅人過問？難道納稅人是凱子嗎？

（作者為大學教授，台大校友）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/