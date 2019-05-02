社論》中國人不打中國人 蔣介石為何流亡台灣？

鴻海董事長郭台銘在國民黨初選異軍突起，頗有後發先至之勢；高雄市長韓國瑜則在「五點聲明」聲討「權貴密室政治」之後，也與黨主席吳敦義進行「密室協商」，再度表現不參加初選，卻願意被動接受徵召的扭捏姿態。藍營目前戰局看似混沌不明，但是民調差距懸殊，最後出線者恐將「非郭即韓」。郭台銘若獲國民黨提名，將是台灣第一位參選總統的企業家；如果是韓國瑜脫穎而出，則將創下參選人剛當上直轄市長四個多月，即轉換跑道，直攻總統的歷史紀錄。

平實而論，兩人目前氣勢如虹，綠營無論何人迎戰都是一場艱困無比的選戰。但是，郭韓兩人固然氣勢正盛，亦非無敵，不能打敗；希臘神話中的大力士阿奇里斯，雖說刀槍不入，若不慎被刺中後腳踝，仍必死無疑。而韓郭兩人的「阿奇里斯腳踝」，即是如何在中國強烈併吞意圖下捍衛台灣的安全與主權？尤其，兩人具有共通的親中色彩，此刻更是習近平以「中國夢」、「中華民族偉大復興」之名，號召建立中華帝國霸業之歷史關鍵時刻，台灣正承受排山倒海的壓力。因而韓郭兩人競逐總統寶座之急切，究係要不計個人毀譽與身家保護台灣，抑或將台灣當成貢品，向中國朝貢輸誠，外界不免多所質疑。

其實，這些年來，藍營的中國政策一言以蔽之，就是「九二共識」，國民黨諸位有意參選人，莫不奉其為神主牌，晨昏焚香膜拜。但是，彼此之間對九二共識仍有不同的定調。其中，有人凸顯「各表」之精神，雖然真實世界已無此一自欺欺人的版本，然而持此說者至少維持一種中華民國依然存在的假象。換言之，這些一中各表論者，至少是奉中華民國為正朔。但不可否認的，在特定藍營參選人眼中，九二共識有無各表並不重要，因此當中共已明示一中係中華人民共和國，並不存在各表的空間，彼等只能裝聾作啞，不敢稍微露出不悅之情。因而導致這些人提出的兩岸關係與台海和平策略，往往顯得幼稚無知，彷如在病痛惡化之際，只想用麻醉劑麻痺痛苦，最後造成患者之病入膏肓。

這些藥方之不可行，甚且可笑至極者，郭大董事長之主張與觀念堪稱集其大成。郭董有關和平與國防之間的辯證關係顯然是錯謬的，而促使台灣發揮科技與人才優勢，成為美中台產業供應鏈的整合者，以達成「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」的目標，更是一廂情願的妄想。郭董的兩岸關係策略，由所謂的「國防靠和平」可以窺得梗概。其論調為「只要不跟美國買武器，因為手上沒刀槍，人家反而不會打你」。如此說法被諷刺為倒果為因，其實，受到威脅的國家欲得到安全的保障，正確做法應該是建立強大的國防，形成遏止作用，使敵人不敢輕啟戰端，才能真正獲致和平。手中無刀無槍，無異羊入虎口，下場如何，不問可知。尤有甚者，郭董自承，此種觀念的前提是「中國人不打中國人」，是「說給中國大陸聽、講給習近平聽、講給川普聽、也是講給全世界聽」。易言之，郭氏之言形同以血緣或民族主義的訴求呼籲中國手下留情。不可否認的是，相同的訴求在正常民主國家，是一種感人的呼喚，或許可以避免雙方兵戎相見。

然而，台灣與中華人民共和國之間，固然有歷史、血緣、語言、文化的淵源，但在民主改革與本土化後，台灣已經形成以自由市場與普世價值為基底的命運共同體。所謂的「中國」、「中國人」僅止於文化血緣的連結，並無太多的現實意義，自然不能成為國家認同、政策法案制定以及對外關係的前提。更重要的是，誤信「中國人不打中國人」，往往會釀成悲劇，六四天安門事件就是場血淚教訓。而那些在中共發動的歷次政治運動中死亡的中國人不下數千萬人，多於任何殘暴外敵的入侵，可見中國人打起中國人，從來都是心狠手辣，從不手軟的。如果中國人不打中國人為真，當年蔣介石是如何流亡台灣的？目前居於民調領先群的藍營參選人，所欲爭取的是總統大位，卻對台灣的大敵如此淺薄無知，無法分辨真正的敵人何在？這就不得不讓人憂心忡忡了。

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