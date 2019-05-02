自由廣場》民進黨政府睡著了

從韓國瑜政治獻金看見國安破洞

◎ 胡文琦

針對高雄市長韓國瑜二十九日公布帳面上政治獻金指出，八十七％是小額捐款，絕無外傳的四千萬元「企業捐款」，但也因為選舉經費「超出法定上限」二千五百萬元，被外界批評不守規定。對此，日昨由法學者所組成的「新時代法學社」在檢視相關法令後，赫然發現我國對境外資金透過人頭捐款竟無法可管，超標砸錢選舉也沒有罰則，已形同國安破洞。

「新時代法學社」還指出，境外資金若要影響台灣選舉，不可能光明正大直接資助候選人，多半會透過人頭分散為小額捐款，每一筆均在「政治獻金法」規定範圍內，以免被查出。照理說，這種做法已涉嫌違法洗錢，但因用人頭資助候選人在「政治獻金法」中不涉刑事責任，因此後端的「洗錢防制法」竟然無法啟動偵辦相關罪責云云。

坦白說，這些所謂可能國安漏洞的究責歸罪機制，難道不是完全執政、掌握立法院過半席次的民進黨政府應該負責的嗎？這些問題又難道不是「應注意、能注意、可注意，而未注意的嗎？」看看日前時力立委洪慈庸質詢法務部有關「公職人員財產申報法」的駭人答案，「過去沒有任何候選人被查核，並且無從得知是否申報不實」。試問，台灣一向以來的上有政策下有對策，不就是這些公署老被詬病「做半套、慢半拍」的原因？

不要說「境外資金」透過人頭捐款無法可管，超標砸錢選舉沒有罰則，講白了，光是國內有關「公職人員財產申報法」、「政治獻金法」等等，乃至在技術面透過「化整為零」的方式，以公司名義和個人人頭方式進行贊助，難道法務部都看不見？相關法令除了得過且過、混水摸魚的「跟不上科技與時代潮流」外，講白了，權責單位根本就是無心查核的衙門心態，準此，民進黨政府是睡著了嗎？

（作者為前中國國民黨文傳會副主委，新北市民）

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