自由廣場》（金恒煒專欄）「資政」變「資匪」：蔡英文能幹罷！

先問個「為什麼」的問題。為什麼蔡英文執政後，那些統派頭頭可以悍而不畏的在現政府眼皮下大剌剌向中國的習皇帝匐伏稱臣、一味唱「和」？連美國媒體都標示韓國瑜、柯文哲為「危險的親中候選人」。

最近的例子更值得關注，一個是郭台銘、一個是宋楚瑜，郭宋兩人雖然異口，基本上同聲。郭與宋都跟在習近平「實現民族偉大復興、推近祖國和平統一」的屁股後喊萬歲；只要與「習五點」一一對照，兩人言論就像照妖鏡般現出原形。問題是，他們為什麼敢如此囂張？而且敢違反史實與常識的胡說？

郭台銘的政治口號最主要的有兩個：一個是「民主不能當飯吃」，一個是「中國人不打中國人」。先說後者。中國人果真不打中國人？梁啟超早說過（翻成白話）：從前有人說《左傳》是「相斫書」，豈只是《左傳》？一部二十四史真可說是「地球上空前絕後的一本大大的相斫書」。簡言之，中國歷史從來就是「中國人殺中國人」的歷史；蔣介石是殺中國人、殺台灣人的大屠夫，毛澤東則後來居上，殺國共兩黨中國人比蔣介石殺得更多。習皇帝對付黨內異己及捕捉異議份子，這筆帳以後一定有人清算。至於「民主不能當飯吃」，就是替中國的專制獨裁背書，藉此抹殺台灣的民主；民主與經濟不但不相牴觸，民主可說是經濟繁榮的必要條件；美日都是顯例。

宋楚瑜宣佈選總統後，跑到中國去掏心掏肺附和「一中」，認同「一國兩制台灣方案」。為了「一個中國原則」，可以幫忙中國把台灣沉淪為香港，甚至把「習五點」化約為「統一是目標，和平是手段」；「和平」已成為紅藍「併吞台灣」的共同綱領。再舉一例。「天下」創辦人高希均竟敢為「台獨工作者」賴清德的新書寫序，說他一九五九年到美國，看到美國的富裕，從此他最嚮往就是「和平」，最厭惡就是「戰爭」，結論是呼籲：「中國人不打中國人」。高希均據說是經濟學者，有關美國這段全是連常識都違背的屁話；扭曲事實以證成中共用「和平」吃掉台灣的卑鄙心態，不可誅嗎？

回到開頭提出的「大哉問」。蔡英文執政後，台灣意識或台灣認同急遽下降，而統派人物在台灣敢公開舔共！宋楚瑜是蔡英文兩度的ＡＰＥＣ特使，又聘為資政，現在還是資政。資政是為國家大政提意見、備諮詢；蔡英文的「資政」不是成為「資匪」了嗎？這還不是唯一的觀察點，為什麼彭明敏、高俊明拒不接受蔡英文的資政之聘？為什麼台灣唯一諾貝爾獲獎人前中研院院長李遠哲以及吳澧培、辜寬敏相繼辭資政？紅色資政亂舞、綠色資政向蔡英文揮手說「掰掰」，不叫台灣人不唾蔡英文也難！

蔡英文在台灣人民全力護持下完全執政，為什麼三年不到全盤皆輸？一個小小的「韓流」就造成民進黨土石流？現在紅火已燒進總統府了，如此的內外夾擊，不正是台灣「維持現狀」大旗下「不進則退」的現世報？蔡英文還非選不可，難道非把台灣搞到土崩瓦解不可？柯文哲、韓國瑜、郭台銘、宋楚瑜等的招招進逼，難道不是蔡英文的「無能」（一位資政的評語）所造成？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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