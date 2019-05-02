自由廣場》看川普策士班農質問郭董

◎ 林健次

郭台銘在馬英九基金會發表演講時強調，要複製川普模式選上總統，要用ＡＩ（人工智慧）帶領中南部農民進軍美國、發大財，也要為絕望、沮喪的年輕人做事。遺憾的是，我們並沒有聽到用ＡＩ如何帶領農民進軍美國，也沒有聽到要如何替年輕人做事。看來國民黨民調高居一、二名的韓、郭兩人都是江湖賣藥、畫大餅的王祿仔仙。

對照一下川普的競選政策與郭台銘的作為，就可看出他們根本是完全相反的人物。

二○一六年八月，川普民調落後希拉蕊約十二至十六個百分點。就在被任命為川普競選團隊執行長的那天，班農（Steve Bannon）告訴川普說，沒關係，你是被遺忘的小百姓的代言人，我們的競選訴求主要有三點：「第一，為了把主權要回來，我們要嚴禁大量的非法移民，並開始限制合法移民；第二，你要把美國的製造業（從中國）帶回來；第三，我們要結束無意義的國外戰爭」。

以台灣為例，若用川普模式競選總統，第一點就是要保衛台灣主權，反對ＥＣＦＡ與中國的服貿協議，禁止變相經濟移民以保障台灣人就業機會。可是郭董，你不是ＥＣＦＡ以及服貿協議的最忠誠擁護者嗎？第二點就是要把製造業，尤其是高科技業從中國挖回來，讓台灣有更多的高科技產業的就業機會。遺憾的是，多年來你做的卻是完全相反。

四月二十五日，班農在「中國是當前威脅委員會」的研討會答客問時說：「二○二○年台灣總統的選舉是美國二○二○總統選舉的前哨戰。中國以及中國和西方世界，尤其是和美國的關係一定是最重要的議題。」（https://www.youtube.com/watch?v=IZP7FIu_O2I&t=14s，29:35開始）

班農說：「要選總統的前副總統拜登，必須說明他和中國金融機構以及中共的關係…」話鋒一轉：「高雄市長韓國瑜是親中的…我們也要問國民黨的另一候選人郭台銘（與拜登）同樣的問題…因為中國共產黨不用侵略，他們用選票就可以了，他們正在台灣進行大規模的影響力操作。所以我認為郭台銘必須回答同樣的問題：你和中國共產黨有什麼樣的關係？你從中國共產黨得到什麼融資？你在中國有哪些資產？這些資產如何和中國共產黨運作？他欠台灣人這些問題的回答。」郭董，不只川普模式的創始人等你回答，台灣人更在等著你回答。

（作者為留美經濟學博士，台灣國際研究學會理事）

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