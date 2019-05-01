鏗鏘集》只要賽先生，不要德先生

再過幾天，就是中華民國和中華人民共和國喜歡談的五四運動（一九一九─二○一九）一百年了。五四運動發生在中國的中華民國時代，以北洋政府治理下的北平為首要地區，延伸其他大城市。胡適、陳獨秀、魯迅、蔡元培…涵蓋左、右、自由派的新文化運動，有積弱圖強的愛國主義基調，但又有顛覆中國中心主義的想法，更重要的是民主（Democracy）和科學 （Science）的強調。所謂的「德先生」和「賽先生」，就是一百年前被鼓吹的口號。

中華人民共和國雖在一九四九年建政，但比中華民國更崇揚五四。中華人民共和國訂為青年節，而中華民國以三二九為青年節，反映的就是這種差異，也有前後。但，中華人民共和國和中華民國的中國性都重賽先生、輕德先生。毛澤東這樣，蔣中正這樣。中華民國在中國或在台灣都想一黨專政，迫於人民爭取民主的努力，在台灣不得不把相對於中華人民共和國的口號民主實踐了。而中華人民共和國的人民民主專政讓中國共產黨絕對統治。現在，習近平更近乎稱帝了。

只要賽先生，不要德先生。不能成為真正近現代文明國家，但中國不論左與右就是這樣。中華人民共和國強起了，但對於世界有文明的貢獻嗎？還是只讓人畏懼、憂慮。曾經積弱，在一八九八年大清帝國末期，康、梁變法的百日維新、立憲君主制未成。又在一九一九年，中華民國時代的五四新文化運動只重賽先生，不要德先生。墨守中國中心主義的深層結構無法讓中國人成為近代市民，中國無法真正成為近現代民主國家。五四一半，問題在此。

只要賽先生，不要德先生，反映了中國統治權力心態普遍的專制性。成王敗寇，皇帝變成總統或國家主席，皇族變成黨人。中華民國以藍色革命建立，是這樣；取代的中華人民共和國以紅色革命建立。向右或向左，都只是權力的幌子，革命只是革別人的命，取別人權力而代之，為什麼會這樣？中國文化的深層結構裡沒有轉化近代市民意識的邏輯，沒有近代國家觀念。大清帝國時代，漢人稱臣、文武百官盡以奴才自稱的宮廷戲魅惑仍然存在。

好不容易，在台灣這個有中華文化因子但不盡只有中華文化的國家，總算要賽先生，也要德先生。但在中國，仍然只要賽先生，不要德先生。賽先生之用，是富強之甲，財大氣粗的中國，科技是經濟之用，甚至用來監管人民。五四運動一百年，回頭看歷史，一種殘缺的演變。身體發展成巨獸，心被拿掉了。（作者李敏勇，詩人）

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