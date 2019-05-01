自由廣場》反對放寬建築博士學位

◎ 李冠儒

報載：教育部最近預告「學位授予及替代碩士博士論文準則」草案，首度放寬規定，包括藝術、應用科技與體育運動類的博士學位，可以作品或獎項成就取代博士論文。

為什麼大學專任教師需要博士學位（Doctor of Philosophy，簡稱：PhD）？因為唯有通過博士班的訓練才能成為獨當一面的學者，建築博士為什麼稱為Architecture PhD而不是Doctor of Architecture（建築技工），因為哲學是學問之母、是一切知識的起源，因此任何博士都是哲學博士。

但此次修改之草案，教育部根本完全畫錯重點，建築難以取得博士學位，該檢討的不是博士的基本門檻（撰寫論文、研究能力），而是建築為什麼需要博士學位？試問各位建築博士們，何謂建築哲學？誠如台大哲學系苑舉正教授所言：「學建築的人，就是沒有膽量學哲學的工程師」，不想認真面對建築哲學才是建築人最大的問題，若無法回答何謂建築哲學，那麼反映的便是建築根本不該有博士學位（PhD），而只要有建築技工（Doctor of Architecture），如同管理技工（Doctor of Management）即可。想成為一名學者，就是要有博士的資格、博士的能力，因此，不該將博士的條件放寬，應該放寬的是建築專任教師的任用資格。

建築有很大一部分的確是實務經驗的問題，但大學建築教育的重點不應該是實務經驗，因為即便五年制的建築系畢業，根據104銀行〈升學就業地圖〉調查，「畢業十年以上」有將近四成是學建築而不做建築的。大學建築教育是先學習自我批判、論證的能力，先成為完整的「人」，而當真正理解理論背後的思想脈絡，才有可能成為「利用建築技術實踐人文教育」的「建築人」。

（作者為淡江大學建築系畢業，桃園市政府文化局技士）

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