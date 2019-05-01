自由廣場》回應全教產：老師應該是「特等公民」

◎ 陳啟濃

全國教育產業總工會（全教產）發出新聞稿，指出「教師不是二等公民，不應受到差別待遇。」爭取每年的五一勞動節，教師也應該放假一天。這樣的說法，恐怕同時會得罪二方人，一方是企業受雇的勞工，一方是政府機關的公務人員。

「全教產」說教師不希望當二等公民，受到差別待遇。比起勞工，教師的「差別待遇」真的還很多，用「優渥待遇」來說明，比較符合實際情況。即使比起公務人員，教師的上班狀況，更加穩定多了。

先從請假的日數來看：以特休來說，勞工須工作滿二十四年，一年才有三十天的特休，而老師只要服務滿十四年，兼行政老師就有三十天的休假，未擔任行政的老師雖沒有休假日數，但享有寒假暑假將近五十天的假期；勞工婚假只有八天，老師有十四天，勞工父母喪假只有八天，老師父母的喪假有十五天。不管任何事由的請假日，特休、婚假、喪假，老師總是比勞工還要優渥。

大部分的公務人員，會因為業務的關係，要經常性的加班，有時候甚至沒有加班費，更不可能補休。而老師上班下班時間穩定，真正會利用放學時間家庭訪問者，畢竟是少數。公務人員請假，也要考慮業務或窗口能否順利推動，不是隨時都可以自由請假。老師說請假要自費找代課，但許多老師也是用調課的方式處理，不見得都要自費請假，即使導師請假，學校也都有代理導師的制度，方便老師請假。

老師可以請假的各種型態的日數，都比照公務人員的權利，日數比起勞工來多很多，卻沒有像公務人員因業務或受理窗口的牽絆，無法自由請假。再說沒有擔任行政職務的老師，可享有寒假暑假將近五十天的假期，比起只有三十天休假的公務人員，公務人員的休假還只能分段請假，老師的漫長假期，真是許多人羨慕的福利。

比較了這麼多老師、公務人員與勞工的請假日數與方式，老師應該是「特等公民」，一點也不像「二等公民」。與其爭取「勞動節」放假，建議利用勞動節這一天，老師們可以融入教學，教導學生職業神聖，敬業樂群的服務精神吧！

（作者現任南投縣水里國中校長）

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