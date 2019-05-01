自由廣場》郭台銘根本不懂國防

◎ 愚工

郭台銘參選台灣總統最令人放心不下的是，他若當選，會不會出賣台灣主權去保護他在中國的龐大利益？豈料就在大家疑惑未解時，郭台銘繼先前「美國人就是拿舊的武器騙我們，台灣不應該跟美國買武器，應該拿錢去美國投資，換成高科技回來，國防靠美國是靠不住的」說法，日前又加碼說「因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方，所以我們砲兵陣地就是被打的對象，砲兵的周圍都是彈坑。」「如果手上沒有刀、沒有槍，人家就不會打你。」

這叫什麼「國防」觀點！這跟光著屁股向中國投降有何差異？跟「賣身式」的和平協議有何差異？

中國官方有句話叫「坦白從寬，抗拒從嚴」，就是威嚇「罪犯」若能坦白交代，則從寬處理，若不坦白交代，則從嚴處理。諷刺的是，民間的反制話卻是「坦白從寬，牢底坐穿」。說白了，就是民間根本不相信共產黨那套鬼話，因為中國人民太了解中國共產黨了。

這套邏輯套到兩岸關係來，就是中國不會因為你自己解除武裝就不打你、就對你從寬處理。今天被關在新疆「再教育營」的上百萬維吾爾族人，不都是手無寸鐵的人嗎？郭董這套說詞，真不知是不了解中國共產黨？還是為了討好共產黨？還是為了保護自己的商業利益？還是兼而有之？

郭台銘飽受抨擊之後，改口說，應該把買武器的錢拿去投資高科技。這樣就對了嗎？沒錯，「將來」主宰戰爭的勝負「可能」是以ＡＩ為核心的武器，但這種武器的發展還未成熟，我們自己研發更需要一個很長、很長的時間。若先進國家早一步研發出來，我們想買也不見得買得到。在這過程中，現有的傳統武器當然還是需要，就像軍購不能停一樣。

走筆至此，不禁感嘆，如果郭董勝選，把台灣交給這種「如果手上沒有刀、沒有槍，人家就不會打你」一個毫無國防觀念的人，台灣怎麼辦？

（作者為台商）

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