◎ 沈建德

據報導，王金平稱祖先隨鄭成功來台，接受「九二共識」反對台獨，將率「九十二個族人」到中國「祭祖」，在廈門與中國台辦「劉王（流亡？）會」。

早在二○○四年，王家就放風聲，祖先隨鄭成功來台。但可能性很低：一、據蔣毓英《台灣府志》，被鄭漢化的番民三○二二九人，主要來自台南、高雄，三萬多幾乎是當時台南、高雄的人口，而王家當時就住在這個漢化區。即使真的是漢人，到王金平是第十一世，代代與番通婚，「漢人」血統早已被稀釋，可是未聞祭台灣祖。

二、清滅鄭，所有鄭氏軍民遣回中國。施琅《盡陳所見疏》陳述，鄭氏帶來而存活者只有三萬一。但鄭滅遣回者超過四萬二，《清聖祖實錄》及《東華錄》都記載：「鄭克塽、劉國軒、馮錫範、明裔朱桓等，俱令赴京；其武職一千六百有奇、文職四百有奇，或願回籍、或願授職，應聽部察例議敘」。施琅《諸羅減租賦疏》及荷蘭《華夷變態》亦有記載。

三、王金平家人說與中方族譜對過無誤。但很多中國族譜文革時被毀，來台拿回去當做中國的，現在當然相符。可是也有抄錯而不符的，葉家就是一例。台灣葉家要求中國葉家改正族譜，對方卻獅子大開口，要錢，因此不再照例年年去中國，改在台灣祭祖。

至於「九二共識」，它隱藏了「台灣屬於中國」的意涵，因為是賣台，不敢明說，只好用簡單四個字瞞騙台灣人。二○○五年王金平領導的國親新，更以「和平促進法」包裝「九二共識」欲立法（見https://talk.ltn.com.tw/article/paper/42118），同年十一月八日被我們台灣國臨時政府發動群眾擋下，當時本人僅要求王金平拿出「台灣屬於中國」的法律文件，他拿不出，掙扎到翌年四月才把整個法案退回。由此可見王金平知道「九二共識」是騙局，現在還要硬幹，誰最傷？

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，現務農。https://www.facebook.com/TPGOF）

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