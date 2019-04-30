《鏗鏘集》民調不等於民主

國民黨與民進黨都誤把民調等同民主，為總統候選人提名程序及方式爭吵不休，其實現代民主國家，不論總統制或內閣制，沒有一個國家的政黨用「民調」決定候選人。

以「民調」當提名機制，是台灣剛性政黨想「民主化」而產生的怪胎。國民黨抄襲列寧政黨，挑選「精英」入黨；民進黨從反對運動起家，敢入黨的不多，它也怕國民黨臥底，學國民黨組織，成為黨員要「交黨費、帶黨證」的剛性政黨。

這兩個黨都只有幾十萬黨員，要民主化，卻不學柔性政黨的美國，從協商徵召改成黨員（或開放）直接投票初選；也不學內閣制典範英國，採取領表登制記、審核合格便成候選人，而搞出「全民調」，或混合民調與黨員投票的雜種初選。

如果靠抽樣的民調，公正與可靠足以取代投票，美、英民主國家早就可以廢除選舉，用民調決定一切；台灣法律規定在選前十天便禁止發表民調，就是承認民調有被操作影響選舉的作用。

國民黨對明年大選候選人提名機制，被參選人批評「變來變去」；民進黨現任總統蔡英文呼籲黨內協商、團結一致打贏選戰，挑戰者賴清德堅持走完全民調初選才能團結、才民主。

遊戲規則先定是一項民主原則，但以民調取代黨員投票，並不能完整代表黨的意志、或更民主，尤其是在網路操弄假訊息、製造假民調的時代，民調「只供參考」，並不是真正可靠的工具。

布魯金斯研究所的研究報告指出，大部分人對民調觀感不佳，許多被訪者直接就掛斷電話；但多數人承認民調是了解人民意願的「一種工具」。

台灣兩黨把黨內協商視為非民主，把民調等同民主，與其他民主國家政黨的認知與作法相去甚遠！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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