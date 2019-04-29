中國近年流行的宮鬥劇凸顯後宮嬪妃為了爭寵而大耍陰謀詭計之赤裸人性，劇情撲朔迷離，又創造很多琅琅上口的流行語，引人入勝，風靡一時；卻也因為可能映照出中共如封建王朝般的權鬥本質，日前已遭中共當局禁播。然而，在現實世界中權鬥戲碼卻禁止不了，當前正有一齣劇力萬鈞、高潮迭起的宮鬥現形記，在民主台灣上演。

國民黨黨內總統初選，由朱王等傳統型政治人物剛起步即被邊緣化；至黨主席吳敦義費盡心思，痴痴苦候韓國瑜，卻得到含糊不明的答案；再到全球代工霸主郭台銘半路殺出，形成權力的恐怖平衡；終於逼得韓市長再也按捺不住，發出五點聲明，既砲打黨中央的權貴與密室政治，更強烈表達承擔責任的意願，卻又拋出不參與現行初選制度的試探氣球，於是內鬥升溫，精彩程度直追當年國民黨的主流與非主流之爭。坦白說，民主最重要的內涵，就是制度的確立與資訊的透明化，使得競爭者有一定的規範可循；那些取決於大內高手般過招的權力較勁，根本不是民主的常軌。台灣民主改革已臻成熟境界，最大反對黨的大位爭奪戰卻淪為一場宮廷惡鬥，實在是民主的大倒退。

其實，內行看門道、外行看熱鬧；在藍營的權鬥之中，權謀較勁只是表象，真正上演的是國民黨高層精英與基層草根之爭。亦即，郭台銘是位成功的企業家，其之由商轉政，進取總統大位，據稱幕後運作的乃是國民黨掌握權力的高層精英；而韓國瑜則是眷村、軍校出身，擅長掌握與基層民眾「搏燃」的氣口與眉角，展現了國民黨難得一見接地氣的草莽味，因而去年底捲起一股韓流，對戰民進黨無往不利，如今在國民黨的內鬥同樣展現剽悍的戰力。

國民黨是外來政權，對台灣實施類殖民統治，但是，隨蔣介石來台的外省族群，並非都是既得利益階層。少數黨政軍精英位居高位，享受權與錢的滋味，但更多的外省族群則淪落社會底層，譬如遭國民黨強行拉伕來台、在軍隊中處處可見的「士官長」之類的弱勢者。諷刺的是，這兩種階層的利益與地位天差地別，卻因統治者與外省族群綁在一起而形成共同命運的鎖鏈。如今韓流捲起，韓及其主要支持者的類似出身背景，隱然造成一股向國民黨精英奪權的風潮，故而引起黨內高層的危機感，乃有所謂「密室卡韓」的運作。

其實，藍營由精英或草莽領導的民粹抗爭運動，在台灣民主改革與本土化的過程中屢見不鮮。這種民粹凝結、爆發的底層因素，乃是統治的特定族群所建構的黨國體制，其正當性與合法性過去從未遭到強力的挑戰，因此雖然流亡卻過著安穩的日子。但是，台灣啟動民主化與本土化的政治工程後，國家機器與權力架構發生翻天覆地的變化，特定族群因此萌生被邊緣化的疏離感，內心充滿恐懼不安，乃至只要有人登高一呼，以捍衛「中華民國」之名，號召呼群保義，便如擁有無邊法力穿透同溫層，將那些沉潛在社會各角落的危機感召喚出來，形成一股沛然龐大力道，對國家造成重大衝擊。

國民黨的韓郭內鬥，是藍營精英與草莽之爭，帶有濃厚的權力與階級鬥爭色彩。儘管如此，雙方卻有很大的共同點，就是他們常以唱軍歌、參加升旗典禮，披戴印有國旗之類高度象徵意涵的帽子、圍巾，來緬懷逝去的過往及黨國輝煌歲月。懷舊、懷鄉之情，人皆有之，但是深入探究，卻發現他們的意識形態底層，在反民主與反本土化的情結上有著更深的連結。比如，以「九二共識」之名，抗拒本土化，否定台灣獨立自主的地位，意欲將之納入一個中國，無異為「中華民國」送終；及以宮廷權鬥手法進行奪權，醜化民主不能當飯吃。反本土化與反民主的兩股逆流匯聚，勢必帶來強烈的政治風暴。

比起民進黨初選競爭的茶壺裡風暴，國民黨的權鬥廝殺實在精彩無比。有擔任地方行政首長才四個月就掩藏不了競逐大位，意圖營造萬民擁戴、黃袍加身者，更有在中國大搞代工生產，為其創造百萬工作機會的商人突然加入戰局。雙方的網路聲量及媒體操作不相上下，可看性頗高。不過，看熱鬧之餘，外界更應在意的是，哪一個人才是中共最終拍板青睞的對象？

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