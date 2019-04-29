自由廣場》爭議法官最高票談評委選舉

◎ 江榮祥

立院審「法官法」修正草案，擬調整評鑑委員會結構，增加外部委員人數並擴大來源。法官及檢察官群起質疑限定社會公正人士資格及設專任委員的必要性。然一年多前的法官內部投票，爭議法官竟獲最高票當選評鑑委員，已暴露法官集體欠缺自重且對司法界黑歷史失憶！

非法律專業的外部人不適任評鑑委員嗎？成大醫院故院長林炳文醫師獲聘為首屆法官評鑑委員，可謂「典型在夙昔」。林院長是外科名醫，返鄉參與草創成大醫院，享有崇高的社會聲望與公正形象；他在二○一二年法官評鑑委員會揭牌典禮上致詞說：自己以外科醫師擔任委員，希盡最大努力，站在人民立場，監督法官以符合民眾期待。同屆委員陳瑞仁檢察官在前年司改國是會議中盛讚：林院長從「醫療」觀點判斷法官好壞，很有啟發性！

司改國是會議既決議增加外部委員人數，且來源力求多元化及異質化，故委員資格與選舉程序的改革重點包含：鼓勵懷有自省批判意識的法官及檢察官參選而非論資排輩，律師代表的參選機會開放而非與公會職務綁定，擴大社會公正人士來源以引入各界觀點。如此組成的委員會決議認定「某法官不適任」，等同「陪審團認定被告有罪」，才能淘汰一直被「官官相衛」所保護的不適任法官！

（作者為執業律師、民間司法改革基金會執行委員）

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