自由廣場》疑似不適任，先暫停教學！

◎ 蔡志鏗

拜讀陳添丁先生投書「建立縣市層級教評會」，筆者贊同之餘，另想再補充一點：當疑似不適任教師出現時，應先暫停其教學工作，才是真正保護學生最恰當的處置方法。

首先，「師師相護」是過去教評會處理不適任教師最為人詬病的現象，只要處理層級能從學校移至縣市政府，師師相護的情況就可大幅改善。

其次，如果讓已經進入輔導期或評鑑期的疑似不適任教師繼續任教的話，對於學生就像是二度傷害一般，應予以避免。至於其暫停教學工作衍生的代課經費問題，可以由教育局編列經費，或是請家長會支援支付。筆者在學校服務時，曾經將一位疑似不適任的英語教師暫停教學，在其輔導期間改至警衛室支援，代課費由家長會協助支付，後來證明該師確實不適任，順利解職離校，那是一次極為成功的不適任教師處理案例。

今日立法院即將針對教師法修法進行逐條審查，家長團體和教師團體對於教評會的教師比率針鋒相對，筆者認為如果處理層級移至縣市政府，並且優先暫停疑似不適任教師教學工作，那麼這次教師法是否修法，就不再會那麼急迫了！

筆者終生奉獻教育，支持修法汰除不適任教師，也期盼不適任教師的處理可以加快速度，更能出現創新的作法，避免不適任教師繼續和學生接觸，苟能如此，才是家長和學生的福氣！

（作者為台北市退休校長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/