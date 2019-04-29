自由廣場》核廢問題在新北，侯市長真不懂？

◎ 鍾邦友

小英總統參加廢核遊行，新北市長侯友宜卻要她：「不要再遊行，趕快解決核廢」，但日前新北市政府才發函台電，拒絕對核一乾式貯存場重做適當處分，逼迫台電只得再提訴願，讓核廢存放遙遙無期。類似這種「我要用核電，但核廢料不要放在我家附近」的思維，正是核廢問題無解的根源，也是為什麼要堅持非核家園的理念緣由之一，簡單到不行的邏輯，侯市長真的不懂嗎？

由於核一廠一號機執照去年十二月到期，新北市卻執意不核發乾貯設施的「水土保持完工證明」，讓核廢走投無路。侯市長一方面反對廢核，一方面卻給政府既有的核廢料處理作業穿小鞋，這難道不是討好選民，但反使問題惡化的兩面手法？

為了執照的問題，台電向主管機關農委會提出兩次行政訴願，都是台電勝訴，新北市也應該在本月中重做適當處分，沒想到最後的結果還是堅持水土保持計畫過期，還說要台電重提新的，否則不發執照，如此核廢料的問題又怎能有解？且就算台電提了新計畫，侯市長就能輕易點頭？這樣的百般刁難，明眼人一看便知，又何必惺惺作態！

「要核電不要核廢料」，正是擁核者的最大矛盾，而自己搞出來的爛攤子，別人要幫忙收拾，故意搗亂不說，還回過頭來指責收拾的人辦事不力，這到底是什麼顛倒黑白的錯亂邏輯？

（作者為高科大兼任助理教授，高雄市民）

天然氣的環境優勢

◎ 呂錫民

隨著壓裂技術的廣泛使用，天然氣生產增加，包括美國和加拿大在內的許多國家，現在天然氣已可自給自足，並有多餘的產量向外輸出，使得天然氣價格在過去幾年急劇下降，將來可能會進一步走低。

天然氣最可觀察到的社會優勢為環境優勢。與石油比較，天然氣燃燒時釋放更低水平的二氧化碳、硫、氮氧化物、灰分，因為向空氣排放更少的有害化學物質，協助環境問題的解決。其次，由於天然氣燃燒產生更低水平的氮氧化物和顆粒物質，因此可顯著減少煙霧和酸雨的形成，防止人類呼吸系統受到損害。

天然氣的主要成分為甲烷，甲烷是最簡單的烷烴，只有一個碳原子，因此沒有所謂的「碳 - 碳」鍵。甲烷的簡單化學結構使其成為先天的一種清潔燃燒燃料。

另一項優勢為，天然氣也可以與垃圾填埋場或廢水生產沼氣相混合燃燒使用，不會增加大氣中溫室氣體二氧化碳濃度。燃燒一立方米天然氣將產生38MJ（10.6kWh）的熱能，可以說天然氣是具有最高能量／碳比的化石燃料，每單位能量產生的溫室氣體最少。

使用天然氣的主要障礙在於運輸。在陸地和中等長度水域，天然氣輸送管是經濟、常見的輸送方式，如歐俄大陸及跨地中海管道。但若須遠程海洋輸送，則必須仰賴大型液化天然氣（LNG）油輪。

台灣規劃在二○二五年能源結構裡，燃氣發電能源占比二分之一，對LNG國際貿易現況與未來展望值得我們注意。尤其是台灣天然氣大部分仰賴海運進口，例如二○一七年金額達一九三五億元，占總體進口金額二．四五％。了解國際LNG貿易情況，有利於國家能源與經濟政策的制定。

（作者曾任工研院綠能與環境研究所研究員）

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