自由共和國》周美里、 張耀文、王立昇／呼籲當局正視考招亂象並究責

高中生在教室上課聽講。（記者蔡亞樺攝）

周美里、 張耀文、王立昇／全國12年國教家長聯盟理事長、台大電機資訊學院院長、國教行動聯盟理事長

亂亂亂，連三亂！ 三年來，大學考招每年一大亂！亂源主要在於招聯會召集人清大校長賀陳弘蔑視程序正義，考招制度在其強勢逆轉改革方向下一再失序，導致學生和家長年年陷入焦慮混亂，身心俱疲，民怨四起。呼籲執政當局正視此問題並究責！

為因應新課綱之實施，教育部高教司與國教院於數年前共同成立十二年國教課綱與大學考招連動工作小組（簡稱考招小組），成員包含大學入學考試中心、大學招聯會、大學教授、教務長、高中校長與老師等。他們經過二十三次考招會議研析討論後，決議推動「先考後招」新制。此制於一○三年十一月二十八日正式公布於教育部所確立的考招三原則中，後續的大考中心四次公聽會中，更獲得八十三．八％與會專家的高度支持。「先考後招」制度即所有的入學考試成績公布後，再依序進行各項申請與分發作業。此制度可解決多年來高中學習不完整的嚴重問題，使高中生安心進行多元學習，於高三五月課程結束後，再開始進行各項成績評量和各管道的招生作業。配合此制度，考生可依其在各管道的選擇，錄取其有資格的第一志願。此制度尊重考生可在多個升學管道中，選擇最有利者，以徹底解決當今賭博式考招的嚴重亂象。然而此經大家同意並由教育部正式公告於其網站上的「先考後招制度，卻不幸在三年多前賀陳校長出任招聯會召集人後，被他的師心自用，強勢逆轉了！

賀陳召集人違反程序正義和招聯會的正常運作，片面將考招小組的結論強行加入自己的方案，並沒有經過教務長工作會議的討論，而且不理會台大正式行文要求開會的訴求，竟然使用通訊投票處理此重大議案。其公然一意孤行，外界為之譁然，以致在當時引起二五二所高中聯名抗議。吾人認為賀陳召集人當時不願實施「先考後招」制度和其配套措施，正是近年來造成考招大亂的最主要禍源。

在強行更改考招小組的決議後，招聯會更在召集人的領導下走向偏鋒，先是去年縮短各校甄試辦理的時程，造成甄試大衝堂，嚴重剝奪考生的選擇權益。今年又因沒有採取配套措施增加級分數下，草率推出五科至多採計四科學測成績的新制，加上考題鑑別度太低，導致同分者眾。從繁星到申請一階、二階甄試都亂象叢生，全面影響各級分分布的考生。一階篩選名額增額一萬多名，但是六個志願都落榜者卻大幅增加。二階甄試則因篩選人數暴增導致錄取率史上最低，面試困難、備審資料書審充滿疑雲，學生和家長怨聲四起，身心受折磨。今年的受害者是全面的，高分群學生分數雖高也面臨極高的落榜風險，中分群學生更是在高分群的擠壓下，茫茫然充滿未知。

此外，今年申請入學還有另一重要亂源，即是申請入學名額飆高，擠壓到後面指考名額，選填志願數又限制為至多六個，造成學生巨大的壓力。招聯會有申請入學比率以不超過四十五％和繁星以不超過 十五％為原則的規範。但賀陳召集人帶頭衝高申請入學比率，引起各校競相跟進搶學生。例如，召集人的清大今年申請入學比率超過六成，繁星超過十八％，僅留兩成一給指考入學；召集人的學系，申請入學比率高達七成五，只留不到一成的百分之七．五給指考入學。這些作法顯已違反其身為召集人所訂的規範和誠信原則，更是造成近年年年考招亂象的主因之一。

若賀陳召集人的考招政策和作法不改，吾人預期接踵而至的至少還有學習歷程之亂和一一一年Ｘ考科之亂等。凡此種種亂象，顯已嚴重違反《大學法》第二十四條所楬櫫「大學招生，應本公平、公正、公開原則」的目標。當今召集人帶頭搞亂的，不僅是高中生的學習環境和心情，更不利台灣未來的競爭力！

權責相符本是普世原則。去年九合一地方選舉的選務亂象，讓台灣蒙羞，其主委因此下台。對比之下，任意推翻考招小組共識決議，造成全台考招大亂的招聯會召集人不需要下台負責嗎？職司督導的教育部不知民怨經三年的累積已達高點嗎？執政當局若不盡速回應民意，向學生及家長道歉和究責，考招之亂恐將如同二○一六年大選時，十二年國教成為重創馬政府政權的最後一根稻草！

最後，我們建議大學考招制度應朝以下四方向發展：

（一）實施「考完後招」制度： 採用當年專業制定並具高度共識的「考完後招」制度，可以有效地解決當今申請入學過篩爆量、高三學習完整性、甄試衝堂、學系招生作業時間壓縮和未來Ｘ考試自然科知識含量不足等等問題。

（二）增加學測級分： 美國大學入學評量用的 SAT高達六十等級，甚至外加SAT學科評量來選才，相較之下，則凸顯國內現行十五級分制的不足。

（三）提高考題鑑別度和難易穩定度：學習SAT命題的方式，題目應經科學分析和答對率測試，再放入題庫選題。考試有鑑別度後，配合適度的級距加大，再由各校系篩選選才，以尊重多元的需求。

（四）平衡繁星、申請入學及指考名額，調降申請入學比率： 今年教育部核定高比率的申請和繁星等管道入學，指考入學比率由早年的超過七成降至現今超低的二十三％ 。申請入學的審查標準較不易客觀，而指考入學成敗則完全掌握在考生本身，因此各入學管道平衡發展，才能讓各種能力的學生適性升學。建議回復原本教育部規定的申請入學二至三成，指考五成左右，繁星及特殊入學一成左右這樣適當的比例。

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