自由廣場》從日本、埃及看核安

◎ 劉振乾

四月二十七日廢核遊行，以揮別有安全風險的核電為號召，關鍵在「安全」。如果核電真有安全風險，那日本工商界要求繼續推動核電，與埃及加入「新建」核電廠行列，又該如何解釋呢？

日本經團連（Keidanren）四月上旬向日本政府提出建議，對於目前依靠火力發電的電源結構深表擔心，而要求對於腳步緩慢的核電廠再啟動，要加把勁努力推動。為了促進對於核電的繼續投資與技術開發，要求將核電的汰舊換新與新建，明確的定位於政府的政策上。經團連相當於台灣的「全國工業總會」加上「工商協進會」的規模，足足可以代表日本工商界高層的意志與意見。如果真有安全上的疑慮，這些大老闆們豈非真的「要錢不要命？」

而埃及核能發電廳（NPPA），四月十日證實已於三月下旬收到針對在厄爾達巴（El Dabaa）廠址興建四部核能機組的許可，預定在二○二六年啟動第一部機組。取得廠址許可已向前邁出一大步，接下來，將就個別機組申請建廠許可。要興建的是VVER、也就是俄羅斯型的PWR（壓水式反應爐），出力一百二十萬瓩。附帶一提，美國GE POWER去年宣布透過俄羅斯的亞通能源科瑪西公司，取得上述四部核能機組的汽機系統的生意（很類似台灣，反應爐與汽機系統不同廠家）。

厄爾達巴廠址位於亞歷山大港的西方一百七十公里處。埃及政府在二○一九年元月從IAEA（國際原子能總署）邀請SEED（廠址評估、安全設計REVIEW）的評估團，完成包含地震、海嘯以及外部可能帶來的人為危害等評估，確認ＯＫ。埃及地震危害不輸台灣，但是IAEA願意給他掛保證。雖然埃及地大且氣候乾燥，適合太陽光發電，但是埃及仍然要蓋四部核電機組，證明已消除核電安全疑慮。

（作者為台電退休工程師，台北市民）

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