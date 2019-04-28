自由廣場》擁核？ 先簽「核廢和平協議」

◎ 劉東山

台灣的核能發電計畫，始於1970年代由當時長期威權執政的國民黨提出。最初計畫企圖很大，全台要蓋五個核電廠共二十幾部機組。在1978至85年間則陸續興建完成核一、二、三廠各兩部共六部機組。此時期的國民黨堪稱是絕對的擁核派；民進黨則長期標榜反威權，同時批評核電決策不透明、政商利益糾葛，而投資又相當龐大，再加上其他環境及風險考量，自創黨以來即公開反對核電。

民進黨反核的巔峰，在首度取得中央執政權後出現。2000年十月在評估未來經濟成長及電力需求後，由當時的行政院張俊雄院長宣布停建核四。但因當時立法院朝小野大，國民黨展開強力杯葛，於2001年經提釋憲後被迫復建，計畫完工日期修正至2009年。2008年再次政黨輪替，國民黨上台後完工期又展延至2011年。不巧的是，2011年3月日本發生震驚世界的福島核電廠事故，國民黨政府決定對核四進行嚴格檢視和補強，原訂的商轉日期則順延至2015年。之間反核民意持續高漲，行政院為回應民意，2013年2月宣布核四是否續建將由公民投票決定。2014年4月再由黨主席馬英九、行政院院長江宜樺進一步邀集黨籍縣市長討論後，宣布「核四1號機不再施工（雖已完成超過90%）只安檢，安檢後封存，而2號機全部停工」的政策性決定，核四興建鬧劇於是暫告一段落。核四廠再停建期間，國民黨政府未推動公投核四，拖到民進黨2016年再取得政權，並著手運出核燃料後才驚醒要推動公投，2018年遂包裝成所謂的「以核養綠」公投案，竟然順利通過。民進黨政府似也鐵了心，未見積極回應該公投案，於是不甘心的國民黨人及擁核人士，刻正推2020年「重啟核四」公投案中，意欲直球對決民進黨政府。但經濟部已表示，重啟核四計畫需再投入六、七百億經費及花五、六年的時間，且屆時核四廠已是近三十年的老廠了，真能安全順利運行？國民黨的作法到底是愛台還是亂台？！核四計畫自1999年開工，歷經兩次政治折騰，迄今雖已20歲了仍未能成年，實遺憾之至！

為展示對環境的尊重，我國在2003年制定了「環境基本法」，當時立法院內國民黨是相對多數，基本法第23條規定「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。國民黨馬政府八年對此不理不採，民進黨蔡政府上台後，即提出2025年（時核三廠已運轉四十年矣）為非核家園目標年，在野的國民黨則又抓狂了，極力鼓吹核一二三廠延役，但針對延役最關鍵的用過核燃料乾貯場設置申請案，中央的安全主管機關原能會雖已核准多年，但最多核電廠所在地的新北市政府（國民黨長期執政近十五年了），卻以各種理由拒發「水土保持設施完工證明」，使得乾貯計畫仍無法正式進行，而核一廠因冷卻池塞滿早已無法運轉，也無法正常除役；核二廠眼看也將面臨相同困境！

核一廠已被核定除役，核二廠則在除役申請審查中，以新北市政府向來的態度，休想會配合延役！至於讓核三廠單獨申請延役，請問屏東人嚥得下這口氣？核四廠經過二十幾年的折騰已不成正常樣了，而重啟的變數又多，就放過她吧！政府應趕緊思考如何利用這塊土地、廠房與相關設備設施，才是正辦。

核電廠被詬病的另一個大問題是：核廢棄物難解！核廢棄物處置或集中貯存問題很政治，是典型「全國性問題但須地方配合解決」的案例。姑且先不談高放射性廢棄物問題。世界上使用核電的三十幾個國家，絕大多數都有低放處置場在運作中，僅少數國家（加拿大、瑞士、荷蘭、施洛維尼亞及台灣等）尚未設置，而將廢棄物貯存在各自設施內（台灣則多加一個蘭嶼貯存場）。對低放處置，台電公司早依客觀標準，選出台東達仁及金門烏坵二處建議候選場址，碰巧這兩縣國民黨都是長期執政，扁政府時代國民黨有幫忙台電去溝通場址問題？接手的馬政府中央可有積極作為？答案都是否定的。擁核人士或政黨只看到發電部分，卻忽視其衍生出來的汙染物處理，根本違背了環境倫理。

筆者建議擁核人士，針對台灣的主要政黨在年底大選時，推動簽署「核廢棄物和平協議」，承諾不管在朝或在野都不耍手段，並承諾積極協助台電推動核廢棄物處置計畫，早點讓低放廢棄物入土為安、用過核燃料順利展開乾式貯存，則民眾是幸、國家是幸。

（作者曾擔任OECD／核能署顧問）

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