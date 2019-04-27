自由廣場》踢爆「藉煤增核」

◎ 蔡雅瀅

四月二十七日廢核遊行的主題「告別核電、風光明媚」，既要揮別有安全風險與難解核廢的老舊核電，更要朝可再生的永續能源邁進。

今年核二廠二號機大修期間，核三廠一號機因緊急柴油發電機線路異常，停機檢修，全台核電只剩核二廠一號機與核三廠二號機兩部機組在運轉，電仍夠用。甚至二○一九年四月二十四日下午一點五十分用電尖峰時段，再生能源占比九．二三％，高於同時段的核能占比五．七九四％。

依能源局統計資料，台灣的再生能源裝置容量持續增長中。早在二○一七年，再生能源裝置容量占十．六％，已超過該年度核電裝置容量占比十．三％；今年二月，再生能源裝置容量占比十二．一％，更遠超過核電裝置容量占比八．五％，待今年七月核一廠二號機執照到期後，二者的差距將更大。

台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交接帶，地震頻仍，使用核電的事故風險，遠較其他地質條件穩定的國家更高。而台灣位於中低緯度，日照資源充沛；二○一四年時，國際工程顧問公司4C Offshore曾分析，世界上風力最強的二十處離岸風場，有十六處位於台灣海峽內；海洋大學也曾分析台灣的地熱資源相當於六十五座核四廠。早日告別核電，朝向再生能源發展，更適合台灣的環境條件。

核電正在衰退中，台灣的擁核者卻以「核能減煤」之話術包裝，提案公投要求立法使二○三○年以前達成「核能發電比例不得低於燃煤發電」。然依能源局統計資料，二○一八年全國實際發電量中，燃煤約占四十六％、核電約占十％，差距甚大。要讓核電發電量超過燃煤，得增設多少反應爐？該設在那些縣市？周邊居民能接受嗎？而擁核者既然支持核電，與其說有心推「核煤同減」，恐怕更想「藉煤增核」。

核電屬大型化集中式發電，一旦單一機組故障停機，就會出現較大電力缺口；再生能源則屬分散式發電，所有機組同時無法發電之機率極低，只要做好儲能與需量管理，仍可穩定供電。而核電缺乏彈性，升降載需很長的時間，難與再生能源搭配；反而常與同屬集中式發電且升降載較慢的燃煤搭配，根本核煤一家親。

國際上越來越重視企業社會責任，許多企業加入「RE100聯盟」，承諾逐步使用百分之百再生能源。台灣要賺全世界的錢，應跟上世界潮流！

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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