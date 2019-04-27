自由廣場》「開放」中國人定居…看看香港吧

◎ 李道勇

日前，黃昭順等十六位國民黨立法委員提案修法，讓中國人「符合長期照顧服務法第三條第一款、第二款、第三款者，得申請在臺灣定居。」這些超級慷慨又無敵佛心的立法委員們，從「兩岸關係條例」跨越「長期照顧服務法」，這是打算開後門，放ＰＲＣ來ＲＯＣ定居嗎？幸好在各界撻伐之下，國民黨立委已緊急撤案。

藍委擬提案開放來台定居的對象，包括「身心失能持續或預期達六個月以上者」、「身體或心智功能部分或全部喪失，致其日常生活需他人協助者」及「家庭中能對失能者提供規律性照顧之主要親屬或家人」。這就是說「任何」身心失能的中國人及其親屬皆可申請在台灣定居！再說他們一旦「定居」台灣，且滿六個月，就應參加健保，而且是名正言順，依法納保。

兩個月前，香港多個團體舉行「香港超負荷 醫療爆煲 削減單程證」遊行，指控香港已超負荷的公營醫療系統，又受到中國新移民的大量擠入，形成「爆上加爆」的情況；很多長者的「最後一程」都只能毫無尊嚴在「路邊床」度過，而且隨時可能引爆另一場大型疾病（還記得二○○三年的ＳＡＲＳ從哪來？）難道台灣要放任國民黨立委開後門，放ＰＲＣ來ＲＯＣ定居嗎？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

黃昭順真是夠了

◎ 黃秀梨

國民黨立委黃昭順、顏寬恒日前提案擬開放中籍人士以長照等名義來台定居，此提案原排定昨日進立法院院會一讀，但因不少網友質疑此修法將讓台灣變成「中國人的長照天堂」，立法院長蘇嘉全稍早宣布提案已撤回。

黃昭順委員真是夠了，她幾年前質詢客委會主委李永得時，問到台三線到底是哪三條路線？此話一出，引起現場一陣爆笑，台下立刻有人大喊「台三線不是三條路線」。不僅如此，她還誤以為客家歌手林生祥是客家「鈴聲響」，當事人既然可以不計較也就算了。但是她近期這種提案，可能讓台灣變成中國人長照天堂，哪能開這種玩笑？不過也不錯，明年即將立法委員改選，或許國民黨嫌選票太多，就盡量搞這種兩光的提案吧！ （作者為退休高中教師，彰化縣民）

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