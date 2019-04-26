社論》誰在捍衛中華民國？是主張獨立的人

四月十三日中國和平統一促進黨等親中團體集結台中，計畫舉辦「支持統一」遊行，他們揮舞的是紅底五星的中華人民共和國國旗，提舉的大頭照是中國國家主席習近平，顯然意指的「統一」就是消滅中華民國，統一在習近平的高壓統治之下。所幸台灣也有三十幾個公民團體及時組織「護台抗中」的隊伍，讓統促會於遊行的前兩小時臨時喊卡，顯見捍衛中華民國的是這一群主張台灣主權獨立的人。

統促會還邀請主張「武力統一」的中國學者李毅來台參與活動並演講，顯示所謂「和平」只是幌子，真正的意向是，如果你不投降就以武力侵台。弔詭的是，口口聲聲要捍衛中華民國的中國國民黨及親中媒體對統促會的遊行噤若寒蟬，連一句批評、反對的聲音都沒有。親中媒體還與統促會沆瀣一氣指責移民署強制遣返粗暴，暴露出中國國民黨的真面目，過去所喊的「愛國家、愛中華民國」是假的，是一種欺騙行為。行政院前院長賴清德日前在網路直播中所言「現在捍衛中華民國不是主張統一的人，而是主張獨立的人」，賴清德前院長的洞見，在此事件中得到實證。

四月十二日中國國民黨立委在立法院質詢時，砲轟陸委會主委「憑什麼北京要放棄武力統一台灣？」為北京武統台灣辯護？武統台灣就是消滅中華民國。若這就是他們心裡的話，手持中華民國國旗，頭戴國旗帽的都是假的。

市長韓國瑜也是裝假而面不改色的人群之一，他此次美國之行，在紐約、在波士頓都大放厥詞，說他從年輕時就有雄心壯志保衛中華民國。很難想像這句話能出諸他的口，事實是，他一次中國行，會見兩位中國地方特首，與中央駐特區聯絡辦公室主任，在中國國台辦主任劉結一面前，表示「強烈支持九二共識」，強調「九二共識」為定海神針的基調。問題是「九二共識」是什麼？中共總書記習近平對「九二共識」已做了明確的詮釋，即九二共識不僅包含堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一，而中國統一的唯一方案就是一國兩制，即所謂九二共識絕對不含一中各表，只有「一中原則」與「一國兩制」，韓國瑜在國台辦之前明白接受「九二共識」，等於承認「一國兩制」世界上只有一個中國，即中共的「中華人民共和國」，否定了中華民國，出賣了中華民國，借推銷農產品為名，做出賣台灣主權的虧心事。至於密室裡的談話內容沒有人知道，只有韓國瑜及中共官員知道，不過我們可以從統促會邀請來台演講的中國武統論者李毅的一句話猜想到其敏感性。李毅十二日被移民署強制驅逐出境時撂了一句話：「韓國瑜當選（總統），便有機會再踏足台灣。」弦外之音，國人還能不警惕嗎？

依據聯合國一九七一年二七五八號決議文，「中華人民共和國繼承了中華民國」，在國際上、法理上中華民國已不存在，只存在於台澎土地上。即使美國立法的「台灣關係法」，亦以台灣及台灣人民為對象，中華民國並不存在於該法之內，所以，實質上中華民國因客觀環境只存在於台澎，台灣也是支撐中華民國的唯一靠山，而現在捍衛台灣的是主張「台灣主權獨立」的獨派人民、獨派社團與獨派政黨。

台灣最大的危機是過去高喊保衛中華民國的那一批人，包括中國國民黨、統派政客，在內高舉中華民國國旗，到中國即處處做出出賣台灣主權的勾當，以「和平」、「安全」等的華麗詞藻包裝，充分發揮「政治是高明的騙術」。

欣聞南部十多個民間團體、學生組織、本土社團與基進黨組成了「護台防中立法行動小組」，儘快推動反統戰法。國安立法在民進黨三年完全執政可以說一無所成，希望經此次統促會遊行事件能喚起護台的決心，給台灣一個安定的安全社會。也請支持泛藍的同胞覺醒，現在真正在捍衛中華民國的是這些捍衛「台灣主權」、主張獨立的人。

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