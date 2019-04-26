自由廣場》談雙北定期票未吸引到新客群

◎ 魏世昌

媒體報導，雙北公共運輸定期票政策上路滿週年，在十個月統計中，台北市政府已補貼約五億元，但使用人數近半年呈現停滯狀態，未有顯著增長。彷彿只是優惠到大眾運輸固定使用者，並沒有吸引到新客群，為什麼？

主因還是因為騎車方便、成本較公共運輸低。不過，若真要減少汽機車數量，提升民眾搭乘大眾運輸之意願，除了加強整體交通網絡的便利性外，政府刻意施行相關政策提高買車、開車、停車的金錢成本，進一步減低人們買車、用車的慾望，也至關重要。

如交通部若要鼓勵公共運具，可考慮限制每年汽車發牌數等抑制方式。停車格全面收費，不妨從市府以身作則做起，除市民路邊停車要收費，市府所有機構包括學校與各附屬機關，不再提供員工免費停車，全面比照市區精華區收費。當停車費越來越貴或減少停車格，再藉由交通月票優惠，引導機車族改搭大眾運輸系統，提高交通月票使用率。

此外，在私人運具的成本上，政府也不該為了討好選票，實施油價凍漲措施，因油價便宜的時候，民眾開車意願就高，也會因此降低大眾運輸系統使用率。或者仿效如馬德里禁止車輛在某些管制區的街道通行：在約一平方英里之內，只允許區域內的居民開車進入，其他車輛若通行將予以罰款；旨在讓人們漸漸發覺，或許根本不該把汽車開進擁擠的城市中—不僅是因為空氣污染和交通事故，也是因為在城市裡開車，一點都不方便！

總之，在缺乏相關配套措施下，未能增加騎（開）車和停車的困難度與交通費用，只有票價優惠，已買汽機車的人仍會繼續使用私人運具。

（作者為資訊業工程師，宜蘭縣民）

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