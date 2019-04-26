自由廣場》給海巡署按讚後的下一步

◎ 張豐麟

海巡署於2018年採購無人機，由神通科技與田屋科技（AVIX）、仲碩科技合作的AXH-E230型無人機得標，造型可愛頗似神奇寶貝卡通中的喇叭芽，可控制半徑為30公里，根據海洋委員會近期送交立法院的報告指出，為強化南海的防衛與執法能量，海巡署南部機動海巡隊今年下半年將獲得四架旋翼型無人機，並隨同大型海巡艦執行「碧海專案」，並持續配合國軍各兵科學校年度訓練，擇優派員參加火砲課程訓練等作為以強化防衛效能，海巡署的積極作為非常振奮人心，是以有讀者投書媒體呼籲應給海巡署按個「讚」，除了給予海委會精神鼓勵外，行政院其實更應考量給予海巡署實際的支持力量，方不致流於作秀一場！

為了積極維護南沙群島主權與利益的國家，近年來頻頻祭出「實質有效」作為，臺灣南方的菲律賓近來更是以厲兵秣馬之姿頻頻出招，在2017年日本《自衛隊法》完成修法之後，菲律賓無償從日本海上自衛隊取得5架航程達2000公里的TC-90定翼海洋巡邏機，於2018年初全數完成交機後根據《每日問訊者報》報導，菲律賓在2018年1月31日首航，第一次的飛行目的地就是與中國有領土爭議的黃岩島，日、菲兩國合作目的不言可喻！

在5架TC-90全數成軍後不久，菲律賓於2018年4月宣布將在距離台灣蘭嶼南方僅僅98公里的雅米島（Mavulis）興建前進基地，供艦艇與飛機操作，其操作手腕著實令人驚訝！因為雅米島可說是位處「台菲重疊海域漁船作業南界限」邊緣，待該前進基地建設完成，整個臺灣南部巴士海峽及東南海域或將涵蓋於菲國的監控範圍，我國漁民在經濟海域內的捕撈權益無疑將更受限縮，菲律賓經略南海的意圖，不僅僅是監控中國大陸的擴張，更進一步箝制了臺灣漁業經濟的發展，司馬昭之心已是路人皆知！

根據「行政院海岸巡防署組織法」第17條規定，海巡署「為處理業務需要，得設空中偵巡隊」，乃於91年1月以任務編組成立空中偵巡隊採「試辦委外」方式租用飛機，我國海巡署成為亞太區域中僅次於日本與韓國，第三個進入三度空間立體作業的國家。17年的時間過去了，海巡署迄今未能獲得經費採購飛機，造成海洋巡護能力落後於周遭國家，行政院及立法院的委員除了在精神上給予海委會海巡署之外，更應給予實質的支持供其建立空中巡弋能量，方能管理臺灣周遭面積龐大的經濟海域，也才有實力跟周遭國家談判！（作者為暨南大學博士生，論文獲全球空運年會ATRS錄用）

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