自由廣場》獨派人士更應支持「現任者優先」

◎ 林金忠

社會上既然有夏瀛洲、許歷農、吳斯懷這種親共舔共的退役將領，部隊裡就難保不會有同貨色的在役將領，這些人對民進黨政府原本就不懷善意，要他們真心服膺民進黨籍三軍統帥蔡英文，簡直難如登天。

如果，今年五月底民進黨提名的總統候選人不是現任總統蔡英文，那麼，從提名人選確定的那天起到明年五月十九日總統任期屆滿為止，極可能出現長達十二個月的「跛腳」狀態。

二○一二年起，台灣的總統選舉日從原本的三月份提早到元月份，這一提早，原本兩個月的「憲政空窗期」便拉長為四個月，當年獨派人士曾大表憂心，極力主張要修訂相關法令加以因應。

今年三月二十六日，民進黨黨主席卓榮泰接受年代電視訪問時表示，協商時，「當然要把這個大家說的一年多的空窗期列為重點」。

當年獨派人士既然會憂心由原本兩個月延長為四個月的空窗期，現在怎麼不會擔心長達一年多的跛腳期？更何況，現在兩岸關係的險峻程度，明顯高過於當年不是嗎？

既然沒有人敢保證部隊裡沒有親共在役將領，當中國軍機船艦再度繞台、擾台，甚至跨越台海中線的時候，誰敢保證部隊裡的親共將領們不會消極抵抗或不聽指揮？這不就是最讓國人寢食難安的國安危機嗎？這個時候，國家不是立即陷入動盪嗎？有什麼問題比這個國安危機更重要啊？這個長達十二個月、不論是「空窗期」或是「跛腳期」，怎麼可以被輕忽呢？

如果考量這個長達十二個月期間的國安問題，獨派人士不是更應該毫無條件地全力支持「現任者優先」嗎？

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

初選與中共的介入

◎ 林再興

在大國旁的小國，都會有一群人支持與這大國保持更密切的關係；但只有在少數像台灣般的國家，會有一群人不斷宣傳被敵對大國併吞的好處，將自己的利益說成是大眾的福祉。這證明了台灣還不是一個正常的國家。

而在這樣不正常的國家舉行的選舉，正是讓獨裁大國介入的一個好時機。因此我們應該要小心的是，不要讓民主的路線爭議與初選，變成刀刀見血的互相廝殺；因為獨裁政權一定會利用無所不在的假新聞、媒體傳聲筒與網路人頭帳戶，設法讓初選演變成人身攻擊與低級的互相抹黑，並激起人類最黑暗低級的復仇慾望。如此即使候選人能撐過初選，也是遍體鱗傷；這一方面對獨裁政權所屬意的代理人有利，同時也可以讓更多選民對台灣的民主喪失信心。

因此，筆者建議民進黨初選候選人應該一起立下對自己與各自支持者的言行規範公約，以免讓獨裁政權與其代理人見縫插針。國安單位與每個人也應該積極確保初選不受獨裁政權干擾。（作者從事國際貿易，台南市民）

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