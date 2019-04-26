自由廣場》李俊俋的風度 破解初選分裂說

◎ 蔡美珠

民進黨嘉義市立委初選民調出爐，現任立委李俊俋失利，他隨即發出聲明表示，深耕嘉義八年，連十三次獲公民監督國會聯盟頒發「優秀立委」，也為嘉市爭取超過三百億元建設經費，這次失利，雖然對黨失去民主價值感到失望，但他不會脫黨競選、也不會退黨，仍然繼續為嘉義服務，至本屆立委任期結束為止，也希望大家一起支持初選勝出的王美惠。

身為嘉義人，看到這兩則新聞，有些感慨。這證明「優秀立委」未必能在初選順利過關，優秀立委尋求連任也沒有現任優先。不過可喜的是，初選並未導致分裂，尤其李俊俋呼籲支持者全力相挺王美惠，風度令人讚賞，實在值得全黨上下效法。

筆者也期待黨內總統初選時程能儘速順利在中常會通過，畢竟民進黨是民主政黨，支持者的民主素養遠超過國民黨支持者，黨中央一定要把這一點列入考量，千萬別讓支持者漏氣、沒面子！

（作者為退休教師，新北市民）

「分裂說」令人迷惘

◎ 張惠和

蔡英文總統週四受訪時表示，「沒收初選」的說法確實是謠言，而且是惡意的謠言，卓主席這段時間也辛苦了。蔡也再度向賴清德喊話，表示自己提到的不是與惡距離的惡，是一加一大於「二」，這是支持者的期待，做為黨的政治人物，不能讓支持者過分憂慮。

蔡總統是一位相當有智慧又冷靜、又有勇氣的總統，但她最近的談話令人迷惘。蔡總統說她不怕受傷、民調她不會輸，卻老是一直強調初選黨會分裂，一加一大於二。其實事情非常明顯，只有公平民主初選選出的候選人，才能一加一大於二。

未來一個月，期望蔡總統能把過去三年的施政成果講清楚、未來四年將帶給台灣人民甚麼樣的願景，如果像這樣持續一再強調初選會分裂，相信對您的初選民調不會有幫助。（作者為獸醫師，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/