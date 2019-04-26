自由廣場》當教師團體貪得無厭......

學生呢？校長呢？家長呢？

◎ 楊世承

遍尋教育相關法令，國內對於老師已是相當尊崇和禮遇，因為教師法將教師的權利規定得清清楚楚，共有十二大條洋洋灑灑。反觀校長呢？家長參與教育事務呢？為何教師團體還要繼續貪得無厭、無限上綱要求更多權力，真不知是在圖利他們自己，還是要求更多的保障？

一九九六年前，校長與教師還是派任的時代，是層級分責很清楚的年代，校長、主任、組長、老師們的待遇也有差別；也忘了曾幾何時，只要老師兼組長、導師，竟然待遇都高過同級的校長與主任，在如此優渥的待遇和權力之下，真的搞不清楚，老師還有什麼好爭的？

在學校眾多有法令明訂的任務型組織，大都是老師佔的比例最多，尤其是校務會議，校長只要說錯一句話，一定會引起眾怒。所以說，攸關孩子權利保障的，不應全部由老師自己決定，畢竟送孩子到學校的是家長，家長是監護人，理應更要為孩子受教育的品質強力捍衛；而老師們，儘管把家長交付給你們的任務做到最好，才是你們應有的責任，而不是一直想要擴權，不是嗎？

最近除了教評會的爭議外，教師兼行政、寒暑假到校天數等種種，都要和孩子計較（與其說是與教育行政單位或家長計較，倒不如說是和孩子計較），兼行政不是為著孩子嗎？寒暑假到校不也是為著孩子嗎？每每寒暑假，老師們多是在臉書PO出國旅遊的影像，而我是行政人員，卻要負責全校孩子假期活動而從未出國過，試問這樣公平嗎？即便是休假，也多是在營休假，老師啊，你寒暑假沒領薪水嗎？要不，與行政人員相同，一年至多三十天休假，大家將心比心比較看看。

教師團體們，請看清楚教師法第十六條第七款：「教師之教學及對學生之輔導依法令及學校章則享有專業自主。」你們的專業自主是在與「學生接觸」的所有事務上，別忘了你的職責，其他的部分，就交給其他相關專業人員處理就好，不要再多事了，不用勞心勞力在其他事務上，我相信多數老師、家長都會為著我們的孩子，致上由衷感謝。（作者為全國家長教育志工聯盟秘書長、退休老師、中正大學教育學博士）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/