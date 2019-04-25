自由廣場》先買先賠的中國地方債

◎ 陳鴻達

三月中旬首次開放民眾購買的中國地方債，這一個多月來每檔價格都呈現溜滑梯。根據工商銀行網銀顯示，目前價格最低的北京債，兩檔債券的價格均為九十八．五六元，跌破發行價一百元。也就是說，如果投資者當初以一萬元投資北京櫃檯債券，目前只值九八五六元，「虧損」一四四元。另外陝西與浙江債的報價分別為九十八．九四元、九十八．九六元。

雖然債券價格有漲有跌很正常，五年期的地方債若只看一個月的漲跌也不客觀。但這一個月人民銀行並無升息，竟然全部地方債都價跌，內情恐怕不單純。是否當初購買者並非出自自己意願，而是被動員配合政策。是否現在不看好後續前景，因此急於脫手，值得密切注意。

過去中國中央或各地方發行的公債，絕大部分都賣給各金融機構。去年十月人民銀行公布的「金融穩定報告」中指出，要慎防「財政風險最終轉嫁給金融部門」。結果中國政府想出來的因應對策竟然是，開放民眾購買地方債，並且投資門檻只要一百元人民幣。促銷的口號是，投資地方債支持故鄉建設。目的就是讓民眾來分擔這些風險。

事實上中國地方債的風險要比中央債高得多，也更不透明，因為還有為數眾多難以掌控的「隱藏債務」。二○一五年中國大陸新《預算法》要求地方政府債務需全部納入預算管理，只能透過發行地方債券方式舉債，並設定舉債上限。但因財源在中央，事權在地方，地方只好各顯神通來規避新預算法的限制。結果地方政府負有償還責任的隱性債務快速增長，並且手法眾多難以統計。

一般常見的隱性債務包括：地方政府通過平臺公司、購買服務、PPP、各類發展基金和引導基金等進行融資，資金來源除傳統的表內貸款，以及保理、銀票保函等表外授信外，還包括資管計畫等表外類信貸融資，其中部分涉及明股實債、抽屜協議、承諾回購等違規方式，導致隱性債務規模快速增長。

高負債率是金融脆弱性的總根源。過去中國政府給銀行許多特權，換取銀行承擔國企與各級政府的債務風險。現在銀行喊受不了，就分散一些風險給老百姓，但出問題將造成重大社會問題。讓「財政問題變成金融問題」？還是讓「財政問題變成社會問題」？習大人恐怕得費心思量。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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