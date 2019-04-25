自由廣場》每坪4100談靠中國發財？

◎ 陳安

以紀念海軍建軍七十年為名，中共近日在青島高調舉行海上閱兵，習近平率各大軍頭亮相，誇耀軍威。可惜天公不作美，當天青島海域大霧籠罩，受閱的軍艦在朦朧中若隱若現，戰機更是自動隱形，儀式在引擎聲消失於濃霧中結束。

在美中大對抗的敏感時刻，中國熱中於舉辦大型的國際活動，藉以壯大聲勢與膽氣，接下來，北京二十五日又將揭開第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。面對這個「大撒幣」戰略製造債務陷阱的質疑，中共官員出面吹風，說這個倡議砸下的九百億美元是槓桿投資，所謂的「債務陷阱」是個偽命題。

真的是這樣嗎？我們都知道擴張信用搞建設是發展經濟的法門之一，但凡事得有個度，就像信用卡透支消費有助於刺激景氣一樣，一旦失控，那就成了坐吃山空的不歸路了。

中國的債務擴張到什麼程度？永遠是個雲山霧繞的謎題。富比世（Forbes）雜誌專欄作家去年曾經撰文指出，中國官方數據指債務占ＧＤＰ比為四十七．六％，但國際金融協會的估值是三○○％。由於充斥著地下金融P2P問題，新浪財經去年指出，十四億中國人每人平均負債十三．三四萬人民幣（五十九萬台幣），全體中國人總共欠債近九百兆台幣。相較於中華民國財政部二○一七年公布，台灣每人平均負債額約二十三．九萬元新台幣。中國人平均負債是台灣人的二．四六倍，人均所得約台灣的三分之一，誰比較「有錢」？

這麼多的錢跑去哪裡了？除了一帶一路大撒幣、宣揚國威軍費維穩之外，就是一些大而無當的基礎建設，最主要的還是砸在投機炒樓的房市泡沫，以及新世代透支未來的消費觀之上，製造了大量的「偽中產階級」。

《看中國》報導，以二級城市鄭州為樣本，發現中國人近十年來儲蓄率節節下降，而信用卡消費額卻從二○○八年的一千六百億人民幣暴衝到六．八五兆，十年翻了四十二．八倍。與此同時，東北黑龍江省的鶴岡市卻傳出「樓房白菜價」奇聞，該市約為台灣三分之一幅員，人口百萬出頭，靠煤礦發跡，資源耗竭後，如今七十平米的房子慘跌到一．九萬人民幣（即二十一．一七坪要價八六七○○台幣，約每坪四一○○台幣），仍乏人問津。

郭台銘與韓國瑜都告訴我們，只要承認九二共識，認同一個中國，台灣就可以靠中國發大財。看看習近平還在奔波扶貧，金字塔頂端則在追逐著最後一波金融狂歡，台灣真能靠中國發大財嗎？

（作者曾任新聞周刊副總編輯，新北市民）

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