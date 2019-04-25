自由廣場》（金恒煒專欄）「政經」就地正法與政治暴力

「政經看民視」節目被停，或許是事之必然；尤其董事會三分鐘「政變」、董事長郭倍宏下台之後。但如此血淋淋的在大庭廣眾前把「政經」就地正法，宛如處決式的屠殺，很像古代野蠻戰爭後或現在黑社會手法，砍下對手／敵人的頭掛在牆頭或街頭示眾，然後換上旗幟以宣告凱旋或爭地盤的勝果。

媒體是公器，尤其像民視這樣的無線電視台，創台之初招攬台灣人出錢入股即矢言不以牟利為號召，而且要建構台灣民主及主體性、保護台灣不被中國併吞。所以民視是公器中的公器，所行所為要比一般媒體的倫理與責任更嚴格得多。換句話說，絕不能踩媒體任何紅線外，還要保護紅線有尊嚴、有原則的存在。

即使在黨國戒嚴時期，所謂「兩大報」的媒體（當然不包括黨營電視台）也不敢隨便「腰斬」任何系列文章、專欄或長篇小說，真覺得品質不佳或水準不夠，也有許多應變的文明手法，斷不敢貿然「抽版」；至少先行與作者（們）客氣商討，求得諒解，然後在報上刊出向作者、讀者道歉的小啟。有而且只有在冒犯政治忌諱時，且在有關單位各種恫嚇、大壓力下，才不得不一刀砍下，既無告知也不會向讀者道歉。一旦出乎尋常的「腰斬」出現，斷定必是政治暴力在背後作祟。

民視兩小時的「政經」節目，四月二十二日下午錄影未結束就硬生生被喊停，且關閉攝影棚，連讓主持人與來賓向觀眾道歉的時間都不給；完全像戒嚴體制下的「腰斬」翻版。其中疑竇重重：高收視率的招牌節目停掉，這是其一；粗暴到出乎常理，這是其二；主持人彭文正曲筆透露把民視高層叫到總統府內之後「斬立決」，這是其之三。更重要的是，蔡英文毫不避諱的不斷向人表示她的民調低下全受民視郭董與「政經」節目所害，這是其四；更不要忘記上次股權之爭，英派高層威迫利誘無所不為，是疑竇之五；最後也可能是壓死「政經」的最後一根稻草，就是小英為了「連任優先」的大計，收編所有可收編的人不夠，還要掃除擋在連任路上的最大石頭「政經」不可，這是疑竇之六。這些那些都有人證事證，不是信口亂說。以上每一單獨因素都指向政治暴力，何況所有個別因素都得到同樣結論！

到底政治力有沒有介入？到底民視常董中有沒有英派進行倒郭倒彭？董事長郭倍宏旦夕被推翻，有沒有某「英派」常董隨即出面說服另一媒體人去替代「政經」？這位媒體人抵死不從後，透露內情。

倒郭是一回事，把郭拉下來的同時又把高收視率的「政經」幹掉，不只違反商業邏輯，也違犯了媒體賴以呼吸的「言論自由」。如果媒體為了政治力而甘心匍匐於「一人」腳下，把自己的喉舌放在屠刀之下，形同台灣人所爭取到的自由，一天之內全跪地奉還了，更不必說民進黨從黨外揭竿而起的正義。台派聲援「政經」的廣告，是在「停播」之前，現在會不會化為真實的力量？要思考後果的不只民視，是蔡英文，更是以護台為職志的台灣人民。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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