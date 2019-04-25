自由廣場》中國企業家都在通往監獄的路上

◎ 愚工

二○一八年初，《中國企業家》雜誌社刊登一篇題為「民營企業家都在通往監獄的路上」的文章指出，中國的企業家不是在監獄，就是在通往監獄的路上。這句話或許有些誇張，但卻反映出企業家所面臨中國複雜的法律與政治環境。很可惜這篇文章很快就被屏蔽了，幸好，隨後中國京衡律師集團董事長兼主任陳有西，在一場題為《中國民企的生存環境和經濟刑罰的重構》的演講中，為這篇被屏蔽的文章提供法律依據。

陳有西以格林柯爾系和科龍系的顧雛軍、東星集團的蘭世立，及江西南昌的唐慶南為例支撐他的論述。結論就是：不重新改善中國的經濟刑罰，中國的民營企業永遠是會走在通往監獄的路上。

細數習近平掌權後幾位中國著名企業家：安邦集團的吳小暉被關，海航的王建「意外」死亡，阿里巴巴的馬雲「意外」提前退休，給人感覺是，民營企業大到一定程度，負責人就得小心或被關或「提前」退休或「意外」死亡。

而為上述猜測提供佐證的，則是「國進民退」政策及民營企業的黨建工作。客觀事實顯示，銀行貸款一面倒向國營企業，二○一八年二十四家上市公司被中央及地方的國資企業併購。至於「民營企業的黨建工作」就是共產黨進入企業，製造「以黨干企」甚至「以黨領企」的環境。

再以最近中國通過的《外商投資法》為例，在擴大開放的同時，卻在第三十四條要求企業必須向中國政府提供「投資資訊報告」，這等於是要你光著屁股跟他做生意；而第三十五條則載明，中國可以隨時對你做「投資安全審查」，這等於是懸一把政治的利劍在你頭上，隨時要你的命。

綜上所述，恐怕要參選台灣總統的郭台銘必須引以為戒，最好的下場，就像馬雲一樣乖乖退休，把企業交給共產黨去經營。至於郭若當上總統，是否會把台灣當籌碼，為自己及富士康爭取更好的待遇，只能等時間證明！

（作者為台商）

郭台銘兩大罩門

◎ 張勳慶

鴻海董事長郭台銘以國民黨員身分競逐黨內總統候選人提名，除了引爆韓粉焦慮，也引發台灣「要民主還是要經濟」的路線爭議。

郭台銘本身在國人心中最大的疑慮和不安，應該是過往對台灣媒體若有不利報導，常動輒以法律反撲。至於紐約時報中文網曾透過調查記者報導其在中國大陸工廠諸多巧門和勞工問題，他卻又未興訟，明顯有大小眼。假若連對新聞自由都如此缺乏包容，那他對諸多民主議題又會如何，才是人民和媒體惶恐所在。

其次，上週正好媒體報導郭與他開除的高階主管間官司敗訴判賠，若加上往昔發生在中國大陸工廠勞工跳樓自殺，還有數年前在《虎與狐》一書上，以斯巴達甚至高壓管理的經營手段，對照台灣勞工多低薪過勞景象，數百萬勞工自會納悶：郭台銘會替勞工權益著想嗎？

新聞自由與勞工權益，恐怕才是郭台銘參選總統的最大罩門吧！

（作者任職文教機構，新北市民）

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