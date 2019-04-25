自由廣場》我愛「韓口號」

◎ 林春發

韓國瑜靠幾個簡短有力的口號坐上高雄市長寶座，上任之後以閃電般的速度拜訪了新加坡、中國和美國，所到之處風起雲湧，把自己的聲勢推向天際，如今他民調獨占鰲頭，儼然成為無人能夠望其項背的台灣超級政治明星；挾著韓粉和紅色政媒的日夜鼓噪，他又喊出「台灣改變才能改變高雄」，於是這個高雄市長什麼事都不必做，只要再編織幾個口號，黃袍加身便指日可待。

個人非常期待他明年贏得總統大選，好讓「台灣安全，人民有錢」。之後，他什麼事都不必做，只要喊出「中國改變才能改變台灣」，「目前個人無法參加現行的全國人民代表大會主席團的提名制度當上中國國家主席」，於是獲得兩岸韓粉的喝采和擁戴，硬生生把習近平拉了下來，以三民主義統一中國的理想終於實現了。

當然，不久他就發現中國國家主席不好當，於是他站上天安門大聲一呼：「聯合國改變才能改變中國」，「目前個人無法參加現行聯合國安全理事會推薦制度」當不了秘書長，於是海內外韓粉在世界各地發動遊行請願和絕食抗議，一時如巨浪排空席捲乾坤勢不可當，終於把安東尼奧拉扯下馬，第一個華人聯合國秘書長終於橫空出世，此後台灣不再被排除於國際社會之外了。

因此本人在此呼籲台灣人應該不分黨派，捐棄政治意識形態，大家聯手勸退綠藍白無等有意競逐總統寶位的人，一起支持韓國瑜為二○二○總統大選唯一候選人。

（作者為退休教師，台中市民）

市長肖像滿天飛

◎ 邱寶福

花蓮有一個花蓮王，名叫傅崐萁，學生的聯絡簿、作業簿、老人的愛心乘車卡、拜拜的金紙、農民曆、月曆，都可以看到傅崐萁的玉照；地方報紙三不五時就可以看到傅崐萁的全版政績，拿納稅人的錢刊登廣告去宣揚自己。儘管因為炒股案鋃鐺入獄，出獄後人氣依然不減。

不讓花蓮王專美於前，如今高雄也出了一個光頭王韓國瑜，各式各樣的韓國瑜周邊商品熱賣，連全中運的瓶裝水都印上韓國瑜的肖像，主辦單位解釋，是為了宣傳與行銷高雄。趁著全中運行銷高雄原是美事一樁，可以印上高雄的地標或地方農特產，但怎麼會印韓國瑜的照片呢？照主辦單位的邏輯概念，以後各大路口、學生各式簿冊、獎狀、商品包裝，統統印上韓國瑜拱手作揖的照片？大家心知肚明，這不是在行銷高雄，這分明是在造神，是在行銷韓國瑜。身為高雄子弟，主辦全中運發生這種事，我覺得很丟臉。

韓國瑜當選高雄市長不到半年，韓粉就拱他直接挑戰總統大位，韓國瑜又說了一句新的口號，叫做「台灣安全，人民有錢」。然而中共軍機不斷在台海中線挑釁，國民黨從上到下，沒一個人對此做出反擊。如果真讓韓國瑜當上台灣總統，人民會不會有錢我不知道，但我可以確定的是，台灣的安全實在堪慮。

（作者現職國中教師，台南市民）

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