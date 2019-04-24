社論》我們與中國的距離

中國以全球經濟規模第二大之姿，雖乘著一帶一路政策跨越亞洲、直搗歐陸，但依然受制於美中貿易戰的約束，也傳出並未獲世界貿易組織（ＷＴＯ）裁定具市場經濟地位。兩岸論相對位置，先不談人權、自由、民主的落實，或者是醫療健保、食品安全、環境保護的品質與維護，只談經濟，台灣規模雖相對較小，但跑在前面的並非是中國。

依世界銀行統計，二○一七年台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）五千七百多億美元，全球排名略低於二十名，中國排名在第二，在台灣之前的國家中，還包括有截至今年三月底止，占我國外籍勞工約四成，有近二十七萬人來台幫傭或擔任產業勞工的印尼，以及在歐債危機中受重創的西班牙、去年發生貨幣危機的土耳其。這些例子說明一國經濟的優劣、發展程度或人民的幸福感，無法由總ＧＤＰ的規模判斷。

國家ＧＤＰ的大小，取決於生產力、天然資源、發展先後、策略等，但與人口數也密切相關。中國有近十四億、印尼二億七千萬、土耳其八千多萬人，即使是人口較少的西班牙，也有四千六百多萬人，約為台灣的兩倍，在同等的經濟規模下，將生產所得平均分配給每個人時，人數愈少可以獲得更多。因此，在比較經濟發展優劣時，至少應根據平均每一人的份額，也就是計算人均數據的結果，更能掌握相對位置。

依據ＩＭＦ的統計，台灣的平均每人ＧＤＰ近二萬五千美元，全球排三十幾名，而中國則是九千多美元，約為七十名，如果考慮到購買力，物價長期穩定的台灣上升至二十名內，而中國則退到全球的七十名外。

所得收入扣除利息、保費、稅金等非消費性支出後，剩餘可以用來支應日常生活開銷的所得，被稱為可支配所得。根據中國國家統計局資料，中國平均每人每年可支配所得從二○一三年的一萬八千多人民幣，成長至二○一八年的二萬八千多人民幣（約十三萬台幣），不過，台灣的每人每年平均可支配所得，在二○一七年已超過三十三萬台幣。

可支配所得較低，平均消費支出也相對受節制。中國平均每人每年的消費支出在二○一八年不到二萬人民幣（約九萬餘台幣），在一九九八年，台灣的平均每人每年消費支出就超過十七萬台幣，約為現在中國的兩倍，二十年後，二○一八年，台灣每人消費支出成長至二十六萬餘台幣，增加速度不快，但仍近中國目前的三倍。

因為分配不均，平均值不代表每個人的真實所得，但以整體數值跨國比較，更難呈現經濟發展的效率與成果。ＧＤＰ的總值代表經濟規模，即使發展程度較低，人口最多的中國ＧＤＰ在一九六○年全球排名，就曾高列在第四名。

中國因人口數量多，各項正負面數據均相當可觀，二○一七年中國公布的城鎮登記失業率約三．九％，雖被批評低估，但登記的失業人口就有九百七十餘萬人，已近我國總就業人數的九十％。二○一九年三月，中國外匯存底約三兆二千億美元，排名全球第一，台灣則是四千多億美元，中國持有近台灣七倍的外匯存底，不過，平均每人分配的外匯存底，中國僅為台灣的九分之一。

當中國狂推亞洲基礎設施投資銀行時，外界以亞洲開發銀行發表的亞太基礎建設需求報告，估計從二○一○年至二○二○年的十一年間，亞太地區開發中國家需要的總資金可能超過八兆美元，不過，該報告估算的中國國境內基礎建設需求就達四．三兆美元，占亞太開發中國家的基礎建設投資需求五十三％以上；最需要建設填補的地方，就在中國境內，而且要投入的資金是中國也難以支付的天文數字。

中國經濟在快速發展後，成長率開始滑落，轉型的壓力逐年加強，而台灣經濟在轉型過程中，雖從中高速成長減緩至中低速，不過，人民平均生活水準、品質，及政治、社會自由度依然遠優於中國，競爭力、經商自由度都在亞太，甚至全球名列前茅，中國與我們還有很大的距離，台灣人民勿須妄自菲薄。

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