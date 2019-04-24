自由廣場》渡輪翻船與護理之家大火

◎ 王崇禮

衛福部台北醫院附設護理之家去年大火釀災，新北地檢署將兩名護理師依業務過失致死致傷等罪嫌起訴。不禁想起國外類似案件的處理方式，希望他山之石，可以攻錯。

1987年3月6日晚上，一艘往返英國與比利時之間的渡輪「自由企業先鋒號」，在汽車裝載完畢，渡輪啟航之時，負責關閉船首艙門的助理水手，仍在船艙內睡覺，未能將艙門關閉，風浪湧進船艙，渡輪傾斜翻覆，共計193人死亡。

顯而易見的，此不幸事件的發生就是助理水手沒有關閉艙門，然而事件調查的「根本原因分析」卻指出：渡輪的設計不良與管理不善才是主因。隨即國際海事組織(International Maritime Organization)要求同類型船隻重新設計，包括甲板分層、氣密坡道、與艙門開閉指示燈等，也因為此事件而修訂提昇渡輪安全的新法規。另一方面，既然人員失誤是肇因之一，對船務人員的教、考、用，也重新訂定嚴謹的準則。

我們很不樂見每次出事，就用獵巫式的方法，找幾個代罪羔羊究責了事。對整體系統的檢討與改善才是正本清源之道。畢竟安全的議題，若無資源的投入與機構安全文化的建立，是無法畢其功的。英國於2007年引進機構致死(corporate manslaughter)責任概念，就是希望改善機構對安全文化無感與散漫的態度。

當然有人主張欲防止失誤之發生，嚴格的紀律是必須要求的，究責當然無法略去。然而「凡人為必可能犯錯」(to err is human)，何況個人的失誤往往起因於工作之情境，而欲改善工作情境之缺失，則有賴於訊息的自由流動，尤其是向上流動，究責卻大大阻礙了訊息的自由流動的可能。因而許多醫療機構的「異常事件通報系統」都是基於免責的前提來設計的。在發生一連串重大公安事故及企業舞弊事件後，英國政府於1998年間制定「公益通報法」(Public Interest Disclosure Act)，提供通報企業組織內部異常情事者的保護措施。我們也該鼓勵機構成員平時針對內部脫序事件，積極扮演「吹哨者」角色，在事情尚未惡化時及時矯正，以避免積重難返，導致重大悲劇發生。

（作者為台大醫學院教授）

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