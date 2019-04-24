自由廣場》高雄青年評韓國瑜聲明

◎ 林子堯

高雄市長韓國瑜正式發布五點聲明，雖然不願投入國民黨總統現行初選，但顯然已願接受被黨提名為總統候選人。而台北市長柯文哲譏諷韓國瑜沉不住氣，應該在他之後宣布，也顯然間接表態將投入總統大選。不知道五個月前投票給這兩位市長的選民，今日做何感想？

高雄市長韓國瑜當選至今對市政仍不熟稔，且政見都未見落實，迪士尼、賭場、賽馬場…還是空中樓閣，甚至市府局處首長都還有若干未補齊。如今，轉頭就想參選總統大位，名不正言不順，還要國民黨為其量身訂做初選辦法！而且《遠見》民調才顯示，高達五十三．七％的市民不支持韓國瑜參選總統。市民頭家說話了，韓市長有在聽嗎？還是根本不看在眼裡？

至於柯文哲的表態，足證民進黨當初決定自提市長人選，還真是做對了。否則若當時民進黨真的禮讓給一個只想當總統的人，今天要怎麼向選民交代？

而當初把高雄市消遣到一文不值的柯市長，又是怎麼看待韓國瑜的高雄市政？難道兩位都無心市政的市長因此「惺惺相惜」？

（作者為台灣大學國發所碩士生，高雄市民）

令人倒盡胃口！

◎ 羅鉦

高雄市長韓國瑜發表聲明，表達現階段沒有辦法參加總統初選的無奈，然而更無奈的恐怕還是人民，時值民主化三十年後的今天，還得看這種「三讓而受」的古代帝王勸進戲碼，令人倒盡胃口。

韓市長的通篇聲明，說穿了，就是「嘴上說不要，身體卻很誠實」，心裡明明想選想得要死，但又怕當市長才百來日就要落跑，落人口實，所以為文高深莫測，期望國民黨人能理解其中的微言大義，再加把勁，幫自己把總統之路鋪平。

比方說，聲明中提到，「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」，言下之意，就是在暗示自己謀求比「高雄」更高的「台灣」之位，實質上表態參選總統，但接著又說「此時此刻，我沒有辦法參加現行制度的初選」，則是暗示他要直接「被徵召」，這樣既能免去競選之苦，也能給他一個藉口，回頭對高雄市民說一聲：「我也是千百個不願意」，強化落跑的正當性。千言萬語一句話：徵召我，其餘免談。

韓市長想炮製老國民黨們的「夭鬼假細禮」，欲拒還迎，卻不知道時代變了，真的是讓年輕人嘆氣！

（作者為政治大學教育學院研究生，新北市民）

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