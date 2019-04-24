自由廣場》中華民國時日不多，韓國瑜快選吧！

◎ 賴正義

關於二○二○總統大選，從韓國瑜市長發表的聲明中可知，其此時此刻不便參加國民黨初選，但冀望國民黨高層能體察民意，使其有機會對中華民國的發展及守護負起責任。

韓市長發表聲明後，有韓粉表示絕對支持韓選總統，也有國民黨立委指出，「台灣和全世界華僑期待的是屬於中華民國的領袖，不是屬於國民黨的領袖，國民黨可以沒有韓國瑜、但中華民國不能沒有韓國瑜」。連民進黨打柯大將都曾公開提出「沒有國，哪有家？沒有台灣，哪有高雄？」做為韓市長出馬參選的口號。

面對來自四面八方的力挺，如果國民黨仍堅持現行的初選制度，自許熱愛中華民國的韓市長，也許可考量以獨立參選等其他方式達成其天佑台灣人民、天佑中華民國的心願。畢竟許多情資顯示，中華民國時日實已不多了，錯過此次參選，或許韓市長日後只能「抱憾」緬懷中華民國了！

無論國民黨續採現行初選制度或改採徵召方式，韓市長的參選一樣難免落入對不起高雄市民的口實。既然如此，韓市長何必再受限於「已經離人民越來越遙遠了」的初選制度，勇敢承擔責任，儘速提出與三位出身台大法律系總統不一樣的政見，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿讓世上苦人多。

（作者為企劃經理人，新北市民）

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