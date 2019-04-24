自由廣場》《林保華專欄》郭董妙計安股價？

鴻海董事長郭台銘說媽祖託夢要他選總統，後來有報導這是前總統馬英九策劃的一場戲，媽祖變成「馬祖」，就像「他媽的」變成「他馬的」一樣。然而不管誰託夢，我第一個反應就是，郭台銘表過態，鴻海股價不到兩百元他不退休，現在離兩百元目標還很遠就去選總統，不是半路落跑嗎？可是一想又不對，朱立倫宣布選總統時，「朱立倫概念股」也是大漲，那麼郭董不但不是落跑，反而是股價邁向兩百元的奇招。不過郭董原來所說的兩百元，經過減資以後，郭董的退休目標應該改為二四七元五角，難度更高。

這以前，郭董想依靠中國的金鑰匙來挽救股價，鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）去年六月八日在上證Ａ股掛牌上市，然而股價慘跌，金鑰匙失靈。

去年鴻海股價不振，郭董採取減資手段，每股多派兩元給股東以刺激買家進場，可惜此計效果不大，郭董只好自己掏腰包在七十元上下買進自家股票。在不利消息頻傳下，今年三月底鴻海宣布去年第四季度有超過許多人意料之外的好業績，加上郭董要選總統的消息可能已在內部圈子流傳，鴻海終於擺脫長期低迷狀態，在愚人節漲停板，嘲弄了投資界的愚人們。到郭董宣布媽祖託夢時，股價已經接近九十元。媽祖是否託夢已不重要，有些人實現發財夢才是豬年最佳春夢。

郭董棄商從政，有許多麻煩事情要做，例如如何交班、財產如何披露與信託、利益關係如何迴避等等。然而如果不轉戰的話，麻煩可能更多，不但有中美經貿戰帶來的壓力，面對一日千里的科技發展，例如AI、5G的發展，鴻海不能長期停留在組裝的低階層面上，這就是鴻海的轉型問題。

根據媒體報導，鴻海領導層有很多對未來的想法。例如轉型為「科技服務業」，還要催生亞馬遜中國製造中心（最近亞馬遜退出中國）；去年六月郭董表示，憑藉過去三十年來製造經驗的大資料，鴻海將走向未來三十年的工業人工智慧，並在中國先進實體經濟中擔任推動互聯網、大資料和人工智慧的領頭羊，並協助各個中小企業發展。而在中興被美國禁售後，郭董就表示鴻海「一定會做半導體」，設在珠海，為中國解憂。

當然，郭董也討好美國，在威斯康辛州投資面板廠，然而進展並不順利。可是被鴻海收購的日本夏普將其半導體部分分割出來成立子公司很可能到珠海去發展，雖然夏普否認。所以去年夏普要收購東芝被日方拒絕，應該也是擔心日本的先進技術會流向中國。

郭董從政雖然會將這些問題讓專業人士去處理，然而即使股價再飆漲，以其絕大部分資產都在中國來看，台灣人民放心嗎？美國放心嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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