自由廣場》總統支持國安局「永久保密」？

◎ 周倪安

第九屆立法委員質詢及促轉會向國安局調閱二二八、陳文成命案、林宅血案、美麗島事件等檔案，其中國發會檔案局辦理第六波檔案徵集，向國安局徵集一百七十六件戒嚴時期的政治檔案，國安局僅移轉三十四件，剩下一百四十二件多數被國安局以「永久保密」為由拒絕提供。不禁令外界質疑總統府是否支持國安局做法將這些檔案永久保密？

實現轉型正義是小英總統就任後最重要的任務與承諾，只要有追求真相的決心，相信總統強力要求國安局檔案解密絕非難事。中國國民黨從一九四九年五月十九日頒布「戒嚴令」在台灣創下人類史上長達三十八年的戒嚴統治，期間所製造的白色恐怖、政治謀殺冤案至今仍真相未明。

民進黨及年輕世代的「民主史觀」，如果只停留在「美麗島、黨外、組黨、選舉執政」的政治演化上，難以完整描繪台灣的民主運動史。許多史料是血淚斑斑，筆者簡述幾件如下：

一、陳智雄：首位遭國民黨槍決的台獨烈士，行刑前高喊「台灣獨立萬歲」，槍決前獄卒刻意用斧頭砍斷他的雙腳掌，不讓他堂正地走向刑場赴義。

二、施儒珍案：因參與二二八反抗行列拒絕投案，施家人在家中砌起一道假牆夾層讓施儒珍長期躲藏十八年，期間在假牆小洞目睹妻子被警察強暴並遭誘拐去台北當妓女、在特務迫害下家破人亡，一九七O年生病失醫死後草葬於自宅後院。

三、泰源監獄起義事件：鄭金河、陳良、詹天增、江炳興、謝東榮、鄭正成六位義士計畫監獄暴動革命，奪取武器攻佔電台後向世界發布「台灣獨立宣言」，號召台灣人推翻蔣政權。因事跡敗露，攜械逃亡數月後遭誘捕槍決壯烈成仁，死後特務要求家屬需付高額「贖金」才能領屍安葬。

四、武漢大旅社案：旅菲華僑姚嘉荐因故在旅社內上吊自殺，蔣介石為討好當時華僑來台投資，命令調查局把自殺案件改為他殺偵辦，旅社老闆夫婦黃學文、楊薰春夫婦、帳房、員工、工友、房客，及台大化工系主任陳華洲共七人被逮入獄陸續被調查局逮捕拘禁，酷刑逼供在「匪諜」或「殺人犯」二選一圈下的謀殺罪名。黃學文因精神狀況出問題保外就醫，後逃亡美國，一審到更六審八度被判死刑，直到二O一六年免訴確定，黃於二O一三年病逝，前後纏訟了四十七年。二O一七年十二月黃妻楊薰春女士向小英總統陳情請求平反冤案被告。

五、鄭南榕自焚：一九八四年創立「自由時代雜誌」，不斷挑戰報禁黨禁戒嚴體制挖掘黨國黑幕因「張德銘控告違反選罷法案」一九八六年遭國府整肅入獄八個月，一九八八年底刊登台獨聯盟主席許世楷「台灣共和國新憲法草案」收到高檢署檢察官陳耀能發出叛亂罪傳票，鄭南榕以「國民黨抓不到我的人，只抓得到我的屍體」明志，自囚七十一天後於一九八九年四月七日在警方拘提包圍攻堅下引火自焚，震驚全台。

六、余登發命案：一九八九年九月十三日余登發老縣長被發現死在八卦寮自宅，地上血跡斑斑，一開始被判定自然死亡，經法醫楊日松驗屍後發現余老後腦遭鈍器擊中而死亡，驗屍報告說明非自然死亡而是遭他殺身亡，高雄縣余家代表的都是黨外勢力，與國民黨長期抗爭。家屬認為命案動機不單純至今仍為懸案，兇手是誰至今仍未知。

七、王康陸離奇車禍身亡案：曾為海外黑名單的台獨聯盟秘書長王康陸於一九九三年十月十二日晚上應邀前往文化大學演講，結束後深夜與文大學生徐敖同坐計程車下山，在國安局附近仰德大道上發生離奇車禍死亡，據生還的計程車司機所述，下山時已發現被可疑車輛尾隨，到事發地點，為閃避路邊車旁站立的一個人，計程車往左閃避，在轉回右車道時，路旁一輛靜止的車輛突然加油、衝出猛撞，造成致命的車禍。肇事的駕駛人林慶中以酒駕過失致死結案。

八、新店安康招待室：調查局於一九七三年成立占地約八百坪位於新北市新店區雙城路12號，一九八七年解嚴後解編。是戒嚴時期重大案件、政治偵防嫌犯關押的首站。二OO九年經媒體披露及立委翁金珠、陳亭妃帶領記者進入勘查，發現招待室棄置白色恐怖時期資料形同廢墟，並有60個裝有人體器官浸泡福馬林的屍罐遺留無人管理，任由遊民進出、不良少年在此吸毒開轟趴。

其中廢棄資料堆裏當時作家柏楊、謝聰敏、黃信介、黃天福、呂秀蓮、黃華、邱義仁等人個資被棄置。二O一六年五月二十日政權交接前夕，綠營擔心許多機密檔案都沒交回檔案局極可能被銷毀，立委李俊俋質詢法務部長羅瑩雪質問安康招待室是做什麼用的？羅回答：「我也不知道！」此處列為不義遺址，據附近民眾指稱，曾看見裡面有人在焚燒物品，疑似銷毀機密文件檔案。

距離二O二O總統大選本土政權能否繼續執政的考驗還有八個月時間，民進黨中執會延長總統初選時程也至少還有一個月時間；然而，轉型正義已等待了數十年！歲月不饒人，懇請小英總統把握這短期幾個月補考的機會，讓塵封超過一甲子的真相重見天日。

（作者為台聯組織部主任、台聯前立法委員）

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