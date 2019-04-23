鏗鏘集》新文化、新社會、新國家

二○○○年的政黨輪替，歷經近二十年，台灣並沒有成為新國家。將近二十年，只看到政治人物競奪殘餘的中國，國家的焦慮反映在解構化、政治的虛無主義化。藍綠被有心政客諷喻為垃圾，也是一種剩餘價值的掠奪，是政治禿鷹的嘴臉赤裸裸的展現。

因為「戒急用忍」的破功，這一點阿扁總統也有把關失策的責任。政黨輪替的近二十年，台商的資金、技術，協助了中國的經濟發展，連帶地造成台灣經濟成長的遲緩。中國挾經濟成長優勢反過來噬蝕台灣，現在的拚經濟口號及本末倒置的政客伎倆，什麼「貨出去、人進來、賺大錢」是一種魅惑；什麼「民主不能當飯吃」則是動物性狂言。

反共，逆轉成親共、聯共、投共，蔣氏父子的某些徒子徒孫們，既已失去黨國優勢，背叛反共國策，視為自然。但自由民主不是應當成為國家的價值嗎？中國沒有這些東西，但黨國之徒競相想要投靠。昔日鷹犬彷彿喪家之犬，從這個黨國奔赴那個黨國，想要代理殖民統治的政客們，無恥之輩，瘋媽祖之後，瘋選總統，但不知道怎麼建構國家。

呸！呸！呸！滿口仁義道德，口沫橫飛。中國如要台灣人尊敬，先把昔日反共現在投靠的這些黨國之徒處理處理吧！中華民國明明亡於中國國民黨手中，亡於中國共產黨的革命，黨國之徒卻仇恨維持現狀的民進黨。什麼跟什麼嘛！台灣的政治改革要從現狀論覺醒，不要再自我欺瞞了，也不要再以競奪中華民國體制權力位置的選舉為目標了。

台灣要有追尋新國家的文化運動，從新文化、新社會而新國家。新文化要展現在新詩歌、新小說、新電影、新戲劇、新歌謠…呈顯新的社會風景；不分族群、性別、地域、階層，要成為在地新公民，而不是流亡殖民或移民，新的人間條件要從命運共同體進而生活共同體，而不是糟蹋民主化、自由化價值，反而向專制的共產體制傾斜。

政黨輪替如果仍在舊文化、舊社會、舊國家的窠臼打轉，只會在一個中華民國各自表述為台灣或中國的殘餘國家競奪以及焦慮而已。陳水扁總統的不完全執政，台灣人民經歷一次挫折，蔡英文總統的完全執政，也一樣面對嚴苛挑戰。覺醒起來吧！對新國家建構有夢想有希望的政治人物，覺醒起來吧！對新國家建構有夢想有希望的人們，從新文化運動建構新社會、建構新國家。（作者李敏勇，詩人）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/